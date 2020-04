Notorious Legion entra nell’Osservatorio Italiano Esports: il network si arricchisce del valore di uno dei team di vertice sulla scena italiana

Il team Notorious Legion entra nell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli operatori del settore. L’accordo costituisce un’importante partnership, che aumenta l’offerta di prestigio che l’OIES mette a disposizione degli investitori.

Notorious Legion è uno dei team che sta assumendo un ruolo rilevante nell’Esports italiano, essendo uno dei più strutturati. Con squadre che competono in Rainbow6: Siege, Fortnite, Tekken e Rocket League, Notorious Legion si colloca tra i team di vertice su questi titoli.

Attraverso questo ingresso, l’offerta dell’Osservatorio Italiano Esports si amplia e potrà contare su una delle compagini italiane più autorevoli del settore. Tutto il network dell’OIES potrà beneficiare dei risultati e dell’esperienza che Notorious Legion ha accumulato in ambito Esports.

“Oggi aderiamo ad un progetto importante, che crea la base per aumentare la consapevolezza delle aziende verso l’industria Esport e allo stesso tempo semplifica le relazioni con le stesse” commenta Marco Maestranzi, Direttore Generale di NLE.

L’Osservatorio Italiano Esports sta accelerando la costruzione della community di stakeholder più rilevante in Italia. Oltre a Notorious Legion, nelle ultime settimane hanno aderito il team Exeed e aziende del calibro di Panasonic e Arena.

“Notorious Legion rappresenta un pezzo importante della scena Esports italiana – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’OIES – Averli nel nostro network ci conferma come l’OIES sia una scelta vincente, in quanto strumento utile per i team e una community attrattiva per le aziende che vogliono investire in questo mercato”.

PressGiochi