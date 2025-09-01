Norvegia, sanzione di NOK46 milioni per Norsk Tipping per errori nei sistemi di Eurojackpot e Lotto

In occasione delle estrazioni extra di Eurojackpot e delle superestrazioni del Lotto in Norvegia, i giocatori che partecipavano tramite gruppi, squadre di gioco o banche di quote hanno avuto maggiori

In occasione delle estrazioni extra di Eurojackpot e delle superestrazioni del Lotto in Norvegia, i giocatori che partecipavano tramite gruppi, squadre di gioco o banche di quote hanno avuto maggiori probabilità di vincita rispetto a quanto previsto. Al contrario, chi giocava da solo aveva minori possibilità di vincere. La causa è un errore nel sistema di sorteggio.

All’inizio dell’anno, l’Autorità norvegese del gioco d’azzardo ha notificato una sanzione nei confronti di Norsk Tipping per violazione della normativa nazionale pari a 46 milioni di corone norvegesi, ora ufficialmente confermata. La somma rappresenta lo 0,45% del fatturato di Norsk Tipping, che nel 2024 è stato di 10,2 miliardi di corone, al netto dei premi pagati.

L’errore è presente dal 2015-2016, ma è stato scoperto solo quest’anno. Solo nel 2024, circa 1,5 milioni di clienti hanno giocato a Eurojackpot e quasi 2 milioni al Lotto. Negli ultimi anni ci sono state in media 108 estrazioni extra e superestrazioni all’anno. Norsk Tipping è venuta a conoscenza di possibili errori nel sorteggio di Eurojackpot già a novembre dello scorso anno, ma non ha indagato a fondo. Ha ricevuto ulteriori segnalazioni il 24 gennaio di quest’anno, e ha effettuato due sorteggi prima di indagare e scoprire l’errore. Anche per la superestrazione del Lotto, Norsk Tipping era in possesso di informazioni su possibili errori nel sistema già diverse settimane prima l’avvio delle dovute verifiche.

Questa è la terza sanzione che Norsk Tipping riceve in meno di un anno. Sono stati scoperti anche altri gravi errori che l’Autorità sta valutando. Norsk Tipping ha ricevuto una multa di 2,5 milioni di corone dopo che un giocatore ha ricevuto erroneamente 25 milioni dal gioco KongKasino. Un’altra multa da 36 milioni è stata inflitta per un errore che impediva ai giocatori di autoescludersi.

A giugno, migliaia di giocatori hanno ricevuto notifiche di premi eccessivamente alti in Eurojackpot. L’Autorità ha stabilito che si tratta di una violazione della legge sul gioco d’azzardo.

In estate è emerso anche un errore nella superestrazione del Lotto risalente al periodo di Pasqua, attualmente sotto esame.

PressGiochi