Norvegia. Norsk Tipping sotto inchiesta per aver permesso l’accesso ai minori sulla sua piattaforma di gioco

Norsk Tipping, l’unico operatore di gioco d’azzardo Norvegia e monopolio di proprietà dello stato, è sotto inchiesta a seguito delle segnalazioni secondo cui una grande quantità di denaro è stata trasferita alla sua piattaforma dal conto bancario di un minore.

L’Autorità norvegese per il gioco d’azzardo ha avviato un’indagine, chiedendo se i sistemi di pagamento e i processi di verifica dei clienti dell’operatore siano conformi alle leggi nazionali. L’operatore avrà due settimane di tempo per rispondere alla richieste dell’Autorità .

Il caso è venuto alla luce dopo che una banca ha avvisato l’autorità di regolamentazione di un deposito considerevole effettuato da un minore sulla piattaforma, legalmente accessibile solo agli utenti di età pari o superiore a 18 anni.

L’autorità ha indicato che il minorenne in questione non ha aperto un conto direttamente con Norsk Tipping ma potrebbe aver avuto accesso alla piattaforma attraverso le credenziali di qualcun altro, un atto che costituisce una chiara violazione dei termini e delle condizioni dell’operatore.

La banca ha descritto le somme trasferite come “significative”, innescando l’intervento regolamentare. Si dice che il conto abbia effettuato transazioni per un anno. Per questo motivo, l’autorità di regolamentazione sta ora cercando di analizzare il monitoraggio del rischio finanziario implementato da Norsk Tipping e come garantisce l’efficacia delle sue politiche.

Non si tratta della prima volta che viene avviata un’inchiesta nei confronti delle attività dell’operatore. Nel mese di febbraio, infatti, Norsk Tipping ha ricevuto una sanzione di € 3,1 milioni per non aver consentito ai giocatori di autoescludersi dalla piattaforma a causa di un problema tecnico. Sebbene contestata, la sanzione è stata comminata per intero.

