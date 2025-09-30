Norvegia. Norsk Tipping colpita da un’altra sanzione per errori nella gestione delle lotterie

Un errore nella super – estrazione del 19 aprile 2025 ha portato all’assegnazione errata di 52 premi milionari. L’Autorità norvegese per le lotterie (Lotteritilsynet) considera l’accaduto molto grave e ha

Un errore nella super – estrazione del 19 aprile 2025 ha portato all’assegnazione errata di 52 premi milionari. L’Autorità norvegese per le lotterie (Lotteritilsynet) considera l’accaduto molto grave e ha annunciato una possibile sanzione fino a 25 milioni di corone.

“La fiducia nel fatto che l’estrazione e le sue basi siano corrette è fondamentale per una lotteria. Per questo motivo è molto grave quando ciò non avviene,” ha dichiarato il direttore di dipartimento Tore Bell. Si tratta di un avviso: Norsk Tipping ha tre settimane di tempo per presentare osservazioni prima che l’Autorità prenda una decisione definitiva.

Giocatori esclusi – L’errore è stato causato dalla cancellazione di giocatori che avevano partecipato tramite una banca di quote durante Natale e Capodanno, e che quindi sono stati esclusi dall’estrazione pasquale. La causa è stata un errore tecnico da parte di Norsk Tipping.

Questo ha colpito 16.698 partecipanti e lo 0,2% delle giocate. L’estrazione è stata effettuata su basi errate, portando alla selezione di 52 vincitori sbagliati.

Norsk Tipping ha successivamente rimborsato la puntata ai giocatori esclusi, ma l’Autorità ritiene comunque che l’estrazione non sia stata conforme al Gambling act norvegese.

Garanzie non rispettate – “Si tratta di grave negligenza. Norsk Tipping non ha verificato che tutte le giocate fossero incluse, pur sapendo da tempo che c’erano gravi errori nel sistema,” ha detto Bell.

L’Autorità aveva valutato di fermare l’estrazione del 19 aprile per sospetti di irregolarità, ma Norsk Tipping aveva garantito che tutto sarebbe stato corretto.

“Possiamo fermare una lotteria se non viene condotta correttamente. Lo abbiamo considerato in questo caso, ma abbiamo ricevuto ripetute garanzie. È inaccettabile che ci siano stati comunque errori.”

Rapporto errato – Alcuni giorni dopo, Norsk Tipping ha presentato un rapporto preliminare di sicurezza, affermando che l’estrazione era stata condotta correttamente. Ma ciò si è rivelato falso.

“È criticabile che Norsk Tipping abbia dichiarato l’estrazione corretta senza verificare che tutti i partecipanti fossero inclusi. Questo mina la fiducia nell’azienda,” ha aggiunto Bell.

Altri casi nell’ultimo anno – L’Autorità ha già imposto tre sanzioni a Norsk Tipping per violazioni della legge sul gioco:

2,5 milioni di corone per un pagamento errato di 25 milioni.

36 milioni per non aver garantito ai giocatori la possibilità di autoescludersi.

46 milioni per aver selezionato vincitori errati nei premi aggiuntivi nazionali di Eurojackpot e Lotto per diversi anni

Inoltre, è stato notificato un possibile ulteriore addebito fino a 10 milioni di corone per un errore nell’estrazione di Eurojackpot del 27 giugno 2025, quando sono stati comunicati premi molto superiori a quelli reali.

“Tutti questi casi rendono essenziale che Norsk Tipping migliori le proprie procedure, i controlli e la qualità del servizio. Per questo abbiamo annunciato un’ispezione più ampia in autunno su Lotto, Eurojackpot e Vikinglotto,” ha concluso Tore Bell.

