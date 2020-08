Norvegia: inviato a Bruxelles decreto per la riforma del mercato del gioco d’azzardo

Questa mattina la Norvegia ha notificato alla Commissione europea il nuovo decreto che interviene a normare il gioco d’azzardo.

La legge proposta mira a prevenire i problemi legati al gioco d’azzardo e altre conseguenze negative e ad assicurare che tali giochi si svolgano in modo responsabile. Ciò corrisponde ai principali obiettivi della politica norvegese sul gioco d’azzardo, che sono prevenire l’attività problematica del gioco d’azzardo e proteggere i giocatori vulnerabili, prevenire la criminalità e contrastare i profitti privati ​​dal gambling. Il Libro bianco realizzato nel 2017 (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20162017/id2524078/), ha concluso che un modello di diritti esclusivi è più adatto a soddisfare gli obiettivi della politica norvegese sul gioco d’azzardo, piuttosto che un modello di licenza che consente diversi concorrenti nel settore. La legge proposta attua questa conclusione.

La proposta della nuova legge copre tutte le attività di gioco d’azzardo (terrestri e online) che si rivolgono al mercato norvegese.

Per offrire giochi d’azzardo è necessario un permesso rilasciato in conformità con la legge.

La proposta prosegue e rafforza l’attuale modello norvegese di diritti esclusivi. I diritti esclusivi per offrire giochi d’azzardo che hanno un fatturato elevato, premi elevati o il più alto rischio di causare problemi con il gioco d’azzardo sono concessi alla società statale Norsk Tipping e a un operatore che offre giochi d’azzardo sulle corse di cavalli. Questi operatori devono sottoporsi a un rigoroso controllo pubblico.

Inoltre, giochi d’azzardo a bassa rotazione e premi di valore limitato possono essere offerti in un ambito limitato da organizzazioni senza scopo di lucro, come supplemento ai giochi d’azzardo offerti dagli operatori con diritti esclusivi.

Tutti gli operatori sono obbligati a mettere in atto misure per garantire un gioco responsabile, prevenire la criminalità in relazione al gioco d’azzardo e garantire un gioco sicuro ed equo. I profitti derivanti dai giochi d’azzardo, come previsto dalla normativa vigente, vanno principalmente ad attività senza scopo di lucro.

La commercializzazione di giochi d’azzardo non consentiti ai sensi della legge è vietata. La commercializzazione di giochi d’azzardo legali sarà limitata e mirerà a incanalare il gioco d’azzardo verso giochi sicuri e responsabili.

Il marketing non deve essere rivolto a determinati gruppi vulnerabili, come i minori o le persone che hanno rinunciato al marketing per i giochi d’azzardo. Continua l’attuale divieto di trasferimento dei pagamenti per depositi o vincite relative a giochi d’azzardo offerti da operatori senza permesso in Norvegia.

La legge prevede disposizioni sull’elaborazione dei casi e sulla supervisione da parte della Gaming Authority, disposizioni sull’accesso alle informazioni e ai locali da parte della Gaming Authority e disposizioni relative al Gaming Board come organo di appello. La legge prevede anche disposizioni in materia di esecuzione e sanzioni, ad es. la possibilità per il Gaming Board di ordinare la rettifica o l’interruzione di attività illegali, la revoca di un’autorizzazione, la pubblicazione di un messaggio di avviso sui siti Internet (DNS) indirizzati al mercato norvegese senza autorizzazione, nonché sanzioni coercitive, violazione multe e sanzioni penali.

L’atto proposto sarà integrato da ulteriori regolamenti, da adottare dopo l’adozione dell’atto di base. I Regolamenti pertinenti saranno notificati separatamente a tempo debito.

La legge proposta armonizzerà la legislazione applicabile al settore del gioco d’azzardo in Norvegia e fornirà un approccio più coerente e sistematico alla valutazione del rischio, all’esecuzione e alle sanzioni applicabili al settore. I principali obiettivi della politica sul gioco d’azzardo sono rafforzati dall’introduzione di nuovi requisiti applicabili agli operatori del gioco d’azzardo, per quanto riguarda la valutazione del rischio e le misure per prevenire il gioco d’azzardo sleale, non sicuro o irresponsabile. Gli operatori con diritti esclusivi di offrire determinati giochi d’azzardo saranno sottoposti a un controllo pubblico più rigoroso ai sensi della nuova legge rispetto alla legislazione vigente. La proposta di legge chiarisce inoltre che solo i giochi d’azzardo di operatori con un permesso rilasciato ai sensi della legge possono essere offerti o commercializzati sul mercato norvegese.

