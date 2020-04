Norvegia: in Ce nuovo pdl sul gioco d’azzardo nelle navi

Vola a Bruxelles il progetto di legge della Norvegia in materia di casinò e giochi d’azzardo a bordo delle navi.

L’autorità per il gioco d’azzardo ha stabilito che i fornitori di servizi di gioco d’azzardo possono presentare domanda per offrire più tipi di giochi da tavolo a bordo delle navi, giochi che possono essere approvati dalla Norwegian Gaming Authority (NGA) (in base alle normative vigenti, i giochi di carte e la roulette sono gli unici giochi da tavolo ammessi).

Si prevede:

– L’introduzione di un obbligo per i dipendenti del casinò di intervenire se i giocatori mostrano segni di comportamenti problematici di gioco.

– Limiti comuni per scommesse e vincite per tutti i tipi di giochi da tavolo a bordo. La puntata massima è impostata su NOK 600 e il profitto massimo è impostato su NOK 3000.

– Rimozione delle limitazioni su quanto può essere elevato un guadagno rispetto alla scommessa.

– Consentire l’uso della carta di pagamento elettronica come mezzo di pagamento.

L’NGA può approvare più tipi di giochi da tavolo: ciò può comportare un’offerta più interessante. Tuttavia, l’offerta sarà ancora relativamente cauta poiché è ancora richiesta l’approvazione della NGA.

