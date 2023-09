Norvegia: il regolatore mette al bando i più grandi operatori del mercato del gioco online

Il regolatore norvegese del gioco d’azzardo Lotteritilsynet fa sapere che diversi operatori di gioco d’azzardo online illegali usciranno dal mercato. Tra questi vi sono anche grandi marchi del mercato internazionale, come Kindred che fino ad oggi hanno operato in maniera sostanzialmente illegale a causa del fatto che la Norvegia mantiene un sistema di monopolio per il gioco d’azzardo in base al quale solo Norsk Tipping e Norsk Rikstoto, controllate dallo stato, possono offrire servizi e prodotti di gioco.

Tuttavia, diversi importanti operatori hanno da tempo preteso di operare in questo mercato in virtù dei diritti dell’Unione europea.

Lotteritilsynet ha affermato che i siti web di diverse aziende verranno bloccati se non lasceranno il mercato norvegese entro il 2024. Tra gli operatori citati vi sono: Betsson, bet365 e ComeOn e ha menzionato anche i marchi Mariacasino, Storspiller e Bingo, che, come Unibet, sono gestiti dalla filiale Trannel di Kindred.

Henrik Nordal, direttore di Lotteritilsynet, ha dichiarato: “Il ritiro di molte delle più grandi società di gioco d’azzardo che operano illegalmente in Norvegia eviterà problemi di gioco e contribuirà a un’offerta di gioco più sicura e responsabile nel mercato norvegese”.

