Norvegia. Il Parlamento approva l’emendamento sulla pubblicità del gioco d’azzardo

Il Parlamento norvegese (Stortinget) ha approvato un emendamento legislativo volto a impedire agli operatori di gioco d’azzardo offshore di pubblicizzare i loro servizi ai consumatori nel paese attraverso internet. L’emendamento conferirà maggiori poteri all’autorità norvegese per i media (Medietilsynet), consentendole di ordinare ai fornitori di servizi internet e alle società di media di impedire l’accesso al marketing illegale. Norsk Tipping detiene il monopolio del gioco d’azzardo in Norvegia ed è l’unico operatore attualmente autorizzato ad offrire il gioco d’azzardo online.

Il Ministro della Cultura e dell’uguaglianza di genere Abid Q. Raja, ha dichiarato: “Questo emendamento ridurrà la portata della pubblicità del gioco d’azzardo e potrebbe a sua volta aiutare a ridurre il numero di giocatori d’azzardo problematici. Precedentemente non avevamo gli strumenti necessari per far rispettare il divieto di pubblicità agli operatori stranieri, ma con questa disposizione, l’autorità per i media ha il potere di imporre ai proprietari e ai distributori l’obbligo di impedire l’accesso alla pubblicità per il gioco d’azzardo illegale”.

L’annuncio arriva dopo che lo Stortinget questo mese ha dato l’approvazione ad una disposizione separata relativa alla legge sulla radiodiffusione. La Norvegia disponeva già di regolamenti che vietavano la pubblicità di giochi e piattaforme non autorizzati nel paese, tuttavia, gli operatori offshore erano stati in grado di sfruttare una scappatoia che consente loro di fare pubblicità tramite canali satellitari che trasmettono da località straniere. Raja ha affermato che entrambi gli emendamenti potrebbero contribuire a risolvere i problemi relativi al gioco d’azzardo in Norvegia. Questa settimana, una nuova ricerca dell’Università di Bergen, commissionata dal Lotteri-og Stiftelsestilsynet (Lotteritilsynet), ha suggerito che vi era stato un aumento del numero di persone che soffrivano di problemi con il gioco d’azzardo, rilevando che 55.000 persone attualmente soffrono di problemi di gioco, rispetto a 34.000 nel 2015. Tuttavia, la Norwegian Industry Association for Online Gaming (Norsk Bransjeforening per Onlinespill / NBO) aveva precedentemente respinto il divieto di pubblicità televisiva, sollecitando il passaggio ad un modello di regolatore più liberale rispetto al tentativo di mantenere un monopolio per il gioco d’azzardo. Carl Fredrik Stenstrøm ha affermato che il metodo più efficace per ridurre il rischio per i giocatori sarebbe quello di porre fine al monopolio del gioco d’azzardo attualmente in vigore in Norvegia.

