Norvegia. Il paese presenta alla Commissione europea la proposta di legislazione sul gioco d’azzardo

Il paese ha presentato la sua proposta di nuova legislazione unificata sul gioco d’azzardo alla Commissione europea. La legge sul gioco combina la legge sulla lotteria, la legge sul gioco d’azzardo e la legge sul totalizzatore esistenti in un unico atto legislativo, mantenendo i monopoli di Norsk Rikstoto e gli operatori controllati dallo stato. Il Ministero della Cultura norvegese sta ancora consultando la legislazione proposta, ma a seguito della presentazione alla CE sarà ora soggetta a un periodo di sospensione fino al 13 novembre.

Il legislatore norvegese ha affermato: “La proposta di legge mira a prevenire i problemi di gioco e altre conseguenze negative e ad assicurare che tali giochi si svolgano in modo responsabile. Ciò corrisponde ai principali obiettivi della politica norvegese sul gioco d’azzardo, che sono prevenire l’attività problematica del gioco d’azzardo, proteggere i giocatori vulnerabili, prevenire la criminalità e prevenire profitti privati ​​dal gioco d’azzardo. La legge armonizzerà la legislazione applicabile al settore del gioco d’azzardo in Norvegia e fornirà un approccio più coerente e sistematico alla valutazione del rischio, all’esecuzione e alle sanzioni applicabili al settore”.

La Norvegia è uno dei pochi paesi europei a mantenere monopoli statali sulla maggior parte del gioco d’azzardo. Norsk Tipping e Norsk Rikstoto sono gli unici operatori autorizzati a offrire giochi con fatturato e premi elevati. La nuova legge proposta rafforza ulteriormente il controllo statale sui due operatori nel tentativo di garantire che seguano misure di gioco responsabile

Il regolatore Lotteri-og Stiftelsestilsynet (Lotteritilsynet) riceverebbe più potere per imporre multe o sospensioni in caso di violazione delle condizioni della licenza. La legge consente alle organizzazioni senza scopo di lucro di offrire giochi a basso fatturato e con premi bassi, ma impedisce comunque qualsiasi tipo di profitto privato dalle operazioni di gioco. Ai giochi può essere offerta una promozione limitata, ma la pubblicità non deve mirare a gruppi vulnerabili, compresi i minori o coloro che rinunciano a ricevere marketing di gioco d’azzardo.

PressGiochi