Norvegia, il bingo rallenta nel 2025: ricavi in calo del 20% dopo le nuove regole

Il settore del bingo in Norvegia registra una contrazione significativa nel 2025, con un fatturato complessivo delle sale bingo (bingo con operatore) pari a circa 3,7 miliardi di corone, in calo del 20% rispetto all’anno precedente. La diminuzione, pari a circa 930 milioni di corone, è attribuita principalmente all’introduzione di nuove misure normative volte a promuovere il gioco responsabile.

Tra queste, l’obbligo di registrazione per accedere ai giochi elettronici e l’introduzione di limiti alle perdite per i giocatori, interventi che hanno inciso in particolare sul segmento del bingo elettronico, che rappresenta la quota principale del mercato con 2,6 miliardi di corone, contro 1,1 miliardi generati dal gioco tradizionale.

Nonostante il calo della raccolta, il settore continua a garantire un importante sostegno al tessuto associativo: nel 2025 sono stati distribuiti quasi 168 milioni di corone a circa 2.457 organizzazioni, al netto delle commissioni di licenza. A queste si aggiungono oltre 34 milioni di corone provenienti dai terminali elettronici Belago, che hanno beneficiato circa 2.300 organizzazioni.

Per quanto riguarda il segmento bingo assistenti, i dati 2025 non sono ancora disponibili.

Nel complesso, il mercato norvegese del bingo appare in fase di transizione, influenzato da un rafforzamento delle politiche di tutela dei giocatori, ma ancora centrale nel finanziamento di attività sociali e associative.

«La diminuzione è probabilmente legata al fatto che dal 2025 è stato introdotto l’obbligo per i giocatori di registrarsi per poter utilizzare i giochi elettronici. Nel corso dell’anno sono stati inoltre introdotti limiti di perdita, cioè soglie massime per le perdite dei giocatori. Si tratta di requisiti previsti dalla legge per garantire un gioco responsabile», ha dichiarato Tore Bell, direttore di dipartimento presso l’Autorità per il gioco d’azzardo norvegese.

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