Newsletter

23 Giugno 2026 - 10:25

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Norvegia e Inghilterra, buona anche la seconda su Sisal.it. Arriva la prima vittoria del Portogallo, a 1,18 con il Ghana

Nel Gruppo I il match tra Norvegia e Senegal è già un crocevia decisivo: i norvegesi vanno a caccia della seconda vittoria che blinderebbe la qualificazione, i senegalesi cercano il

22 Giugno 2026

Share the post "Norvegia e Inghilterra, buona anche la seconda su Sisal.it. Arriva la prima vittoria del Portogallo, a 1,18 con il Ghana"

Stampa pagina

Nel Gruppo I il match tra Norvegia e Senegal è già un crocevia decisivo: i norvegesi vanno a caccia della seconda vittoria che blinderebbe la qualificazione, i senegalesi cercano il riscatto dopo la sconfitta con la Francia per non salutare anticipatamente la competizione. Per gli esperti Sisal la sfida è aperta ma Haaland e compagni sono avanti, a 2,15, il successo del Senegal è a 3,25, a 3,40 il pareggio. Viste le potenzialità offensive e la necessità di vincere per entrambe, ci si aspetta una sfida all’attacco con tutte e due le squadre in gol, a 1,65, anche se Under e Over 2,50 si equivalgono, a 1,85. Haaland, alla prima, ha messo subito le cose in chiaro: vuole essere tra i protagonisti del Mondiale. Con 55 reti in 50 presenze con la Nazionale, il bomber del City già detiene il record di reti di tutti i tempi per la Norvegia e, contro il Senegal, dovrebbe aggiungere un’altra rete, ipotesi a 1,80. Tra i Leoni d’Africa, Ibrahim Mbaye, diciottenne del PSG, si è messo in mostra con il suo gol a tempo scaduto contro la Francia e potrebbe trovare più spazio a gara in corso: una rete da chi parte dalla panchina è un’idea a 2,25.

Nel Gruppo K, il Portogallo vuole far dimenticare la delusione della prima sfida con il Congo, con cui è arrivato solo un pareggio. La nazionale portoghese trova un modesto Uzbekistan, alla sua prima partecipazione in assoluto a una Coppa del Mondo: la squadra di Cannavaro ha perso con la Colombia e sembra destinata alla seconda sconfitta consecutiva che la avvicinerebbe all’eliminazione. Non c’è gara per gli esperti Sisal, che favoriscono gli uomini di Martinez a un rasoterra 1,18, vale 16 volte la posta l’impresa degli asiatici, a 7,00 il pareggio. Occhi puntati su Cristiano Ronaldo, che all’esordio ha faticato e che ora va a caccia del gol che lo porterebbe ad aver segnato in ben cinque edizioni del Mondiale, a un facile 1,57.

Tra le squadre a punteggio pieno c’è anche l’Inghilterra che, dopo il brillante successo con la Croazia, conserva lo status di una delle favorite del Mondiale. Nella seconda uscita, gli inglesi affrontano il Ghana, vincente all’esordio con il Panama e con una tradizione significativa in Coppa del Mondo, con il quarto di finale raggiunto nel 2010 in Sudafrica. Per gli esperti di Sisal, la sfida è tutta in discesa per la Nazionale dei Tre Leoni, avanti a 1,20 contro il 14 dei ghanesi e il 6,50 del segno X. Dopo la doppietta con la Croazia, Kane si candida a un altro gol per scalare la classifica marcatori, a 1,75, ma occhio anche a Bellingham e Rashford, gli altri due marcatori nel 4-2 rifilato ai croati ed entrambi a quota 3,00. Attenzione però ad alcuni elementi di qualità del Ghana, come Semenyo del Manchester City, a 6,00 o Suleman dell’Atalanta, il cui assist è a 9,00.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Limite ai contanti nei PVR. Cannatella: “Ricariche tracciate, la sfida si sposta sul cliente”

Gaming e gioco d’azzardo, cresce il fenomeno tra i giovani italiani secondo gli ultimi dati ESPAD

GREF Conference 2026: rafforzata la cooperazione europea nella lotta al gioco illegale

Svizzera, perquisizione durante un torneo di poker illegale: sequestrati 4600 franchi e 250 euro

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sulla Lotteria Italia 2026

FIT, rete fisica del gioco: il miraggio del riordino

Flutter SEA presenta il suo primo Positive Impact Report

Data room As.tro: il settantesimo bollettino sulle ludopatie

Chiacchio (AGSI): “La rete dei PVR si è adeguata velocemente per garantire la tracciabilità delle ricariche ai conti gioco”

10&Lotto: per la Lombardia vincite complessive per 40mila euro

Lotto: a Milano realizzata vincita per oltre 271mila euro

Sora (FR), scommette online con denaro altrui: denunciato per frode informatica

slotmachineweb.com
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×