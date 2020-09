Nonostante sia legale, gli hotel di Las Vegas dicono no alla marijuana

Acquistare erba legalmente a Las Vegas, e in tutto il Nevada, è legale da qualche mese. Beh, allora qual è la notizia? Beh, la notizia è che, nonostante questo, è difficile per i turisti trovare un posto dove fumarla senza paura di essere multati o arrestati.

Gli elettori del Nevada hanno legalizzato la marijuana ricreativa l’anno scorso, ma la legge proibisce il consumo pubblico. Le norme vietano il consumo ovunque tranne che nelle residenze private e la Polizia Metropolitana di Las Vegas ha emanato avvertimenti che non è permesso fumare marijuana sulla Strip, o in qualsiasi altro luogo della città, tranne che nelle case private.

Tante le varietà in vendita auto fiorenti, ma poche occasioni di consumo

Come abbiamo visto, Las Vegas in questi ultimi mesi è diventata un vero e proprio mercato di varietà di semi auto fiorenti, con varietà anche rare e pregiate, frutto di anni di ricerca e sviluppo in questo campo.

Inizialmente, i sostenitori dell’erba a scopo ricreativo e medico, avevano esultato dato il risultato ottenuto. Purtroppo l’eccitazione è stata molto breve vedendo le limitazioni che poco dopo il governo ha imposto. Per questo, nonostante ci siano molte coltivazioni di cannabis dato il crescere della richiesta, le occasioni per consumarla realmente sono molto limitate, almeno per ora.

Consumo pubblico, uno scenario ancora discusso

La questione del consumo pubblico è stata dibattuta negli ultimi mesi perché Las Vegas è una grande destinazione turistica; molte persone che fanno la spesa nei dispensari non avranno una residenza privata dove andare.

Secondo un rapporto pubblicato dalla task force per la marijuana del governatore del Nevada Brian Sandoval, si stima che il 63 per cento dei clienti sarà costituito da turisti. Il senatore Richard “Tick” Segerblom, che è preoccupato che una città turistica come Las Vegas abbia bisogno di fornire spazi sicuri per i turisti da consumare, ha sponsorizzato una legge che ha tentato di legalizzare i saloni per il consumo di cannabis su licenza.

Un portavoce del Bellagio Hotel and Casino dice che l’azienda ha una politica semplice, nonostante la marijuana ricreativa sia legale nello stato.

“L’uso di marijuana è proibito in tutte le nostre proprietà”, dice Yvette Monet, che lavora nell’ufficio comunicazioni aziendali del Bellagio.

La Monet dice di non essere sicura di come l’hotel gestirà un cliente che infrange la politica, ma ha detto che la marijuana è illegale a livello federale e che l’hotel non ne tollererà l’uso. Nelle dichiarazioni ad altre testate giornalistiche, MGM Resorts e Caesars Entertainment hanno avuto risposte simili.

Parlando della marijuana medica

La marijuana medica è stata approvata in Nevada nel 2000, lo stesso anno in cui il Colorado ha legalizzato la marijuana medica, ma il provvedimento mancava di linguaggio per creare un sistema di vendita della marijuana fino al 2013. I primi dispensari medici hanno aperto nel 2015.

Il Nevada non è l’unico paese ad avere problemi di consumo di cannabis; la maggior parte degli stati che hanno legalizzato la marijuana non permette il consumo pubblico. Tuttavia, i primi caffè di consumo negli Stati Uniti apriranno a Denver questo inverno.

Insomma, tutto sembra pronto per essere legalizzato in maniera più limpida, o quantomeno migliore, ma non sappiamo con esattezza le tempistiche di questa mossa.

PressGiochi