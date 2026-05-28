Nizza-St. Etienne, si gioca per evitare la retrocessione. I pronostici di Netwin

La Ligue 1 si è da tempo decisa con la vittoria del PSG, ma manca ancora un importante verdetto da emettere: la terza retrocessa dopo Metz e Nantes. Si giocano il posto nella prossima stagione di campionato francese il Nizza e il St. Etienne, rispettivamente terzultima e terza in Regular Season della Ligue 2, ed è oltretutto il match di ritorno. L’andata è finita 0-0 e ora ci si gioca tutto in Riviera, con i rossoneri che vogliono evitare 10 giorni da incubo.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Questo perché il Nizza si è ritrovato, in 10 giorni, a giocare due partite per obiettivi diametralmente opposti. Il paradosso, che non può più verificarsi, è quello di una squadra vincitrice della Coppa di Francia, e dunque qualificata per l’Europa League, e allo stesso tempo retrocessa. Il St. Etienne, invece, non è riuscito a centrare la promozione diretta, così come a sfruttare il fattore casa. Così, si giocherà tutto in trasferta, all’Allianz Riviera, in una partita che avrà un clima a dir poco rovente, e certamente non solo per il caldo, ma anche perché si ritrovano di fronte due tifoserie caldissime, tra le più pericolose del campionato francese e in generale d’Europa. Massima allerta.

IL PUNTO SUL NIZZA

Tra la Coppa di Francia e lo spareggio in Ligue 1, il Nizza si giocava tutto. Il primo dei tre impegni non è andato proprio bene, lo 0-0 col St. Etienne può ancora essere capitalizzato in casa, ma la sconfitta in Coppa di Francia contro il Lens ha tolto la possibilità di un titolo e di giocare l’Europa League. Un ko, quello per 3-1, che non può assolutamente portare ad un’altra sconfitta e dunque alla retrocessione. La tensione attorno al club si sente, e il riferimento è anche agli scontri verificatisi in questi giorni. E perdere in pochi giorni una coppa e la categoria sarebbe un disastro.

IL PUNTO SUL ST. ETIENNE

Il St. Etienne, invece, ha chiuso al terzo posto in classifica dopo una stagione in cui ha rovinato tutto nelle ultime 4 partite: da primo è finito terzo per effetto di tre sconfitte prima del 5-0 all’Amiens. Poi, la semifinale playoff contro il Rodez vinta solamente ai rigori. Uno 0-0 nei 120 minuti che si somma a quello nei 90 ottenuto contro il Nizza in casa. Non è riuscito a sfruttare il fattore casa e dunque è chiamato a vincere in casa di una delle squadre storiche del campionato francese, ma in crisi. Il clima di tensione potrebbe quasi giocare a favore degli ospiti: al Nizza potrebbe regnare la tensione e nei giocatori a dominare sarebbe il tremolio nelle gambe.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Nizza deve far fronte all’infortunio, nel match d’andata, di Boudaoui, che ha lasciato il campo nel primo tempo e che difficilmente sarà in campo. Al suo posto Vanhouette. Nessun problema particolare, invece, per il St. Etienne.

Nizza (4-2-3-1): Diouf; Mendy, Bah, Peprah, Bard; Samson, Vanhouette; Clauss, Diop, Gouveia; Cho.

St. Etienne (4-2-3-1): Larsonner; Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Appiah; Kante, Gadegbeku; Cardona, Boakye, Davitashvili; Stassin.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per la sfida di ritorno di questo spareggio, i tipster di Netwin danno fiducia al Nizza, spazio dunque all’1 quotato a 1.98. Mercato alternativo l’Under 2.5 quotato a 1.67.

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