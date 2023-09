NFL. Chiefs favoriti, 49ers primi rivali ma Eagles, Bengals e Bills, tutti vincenti a 9,00 su Sisal.it, sognano il titolo

Riparte venerdì notte la stagione NFL di football americano. Si ricomincia, sette mesi dopo il Superbowl di Glendale, con il Kansas City Chiefs campioni in carica e grandi favoriti per

Riparte venerdì notte la stagione NFL di football americano. Si ricomincia, sette mesi dopo il Superbowl di Glendale, con il Kansas City Chiefs campioni in carica e grandi favoriti per la corsa al titolo. La formazione allenata da Andy Reid e guidata in campo dal fenomenale Quarterback Patrick Mahomes va a caccia di un Back to Back che manca dal 2005 quando i New England Patriots, allora guidati da Tom Brady, vinsero il terzo titolo in quattro anni. I Chiefs, forti di 3 Superbowl disputati negli ultimi 4 anni, partono avanti a tutti, secondo gli esperti Sisal, tanto che il quarto anello della loro storia è offerto a 6,00.

I primi rivali di Kansas City sono i San Francisco 49ers, una delle franchigie più vincenti nel panorama del football americano, cinque titoli, ma che non alzano il Vince Lombardi Trophy da ben 29 anni. I californiani si affidano al giovanissimo Brock Purdy, rivelazione assoluta dello scorso anno, in cabina di regia per tornare ai fasti di Joe Montana e Steve Young: la vittoria dei 49ers è in quota a 7,50.

Il podio nella corsa al titolo NFL è completato da un terzetto formato da Philadelphia Eagles, Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. I primi, sconfitti lo scorso anno in finale proprio dai Chiefs, sono a caccia di rivincite nonché del secondo anello dopo quello conquistato, a sorpresa, nel 2018. Bengals e Bills, invece, vogliono cancellare un record tutt’altro che lusinghiero: le due franchigie, complessivamente, hanno disputato sette Superbowl uscendo sempre sconfitte. Ai QB Joe Burrow, Cincinnati, e Josh Allen, Buffalo, il compito di invertire questo trend negativo. Il trionfo di una tra Eagles, Bengals e Bills pagherebbe 9 volte la posta.

