Newson (Iagr): “Stiamo monitorando l’impatto del Coronavirus sull’industria”

L’Associazione internazionale dei regolatori del gioco (IAGR) riconosce che stiamo navigando in circostanze straordinarie che portano molta incertezza e sconvolgimento. I nostri pensieri –scrive Paul Newson, presidente Iagr – vanno alle persone che sono state direttamente colpite dal coronavirus (COVID-19), così come all’assistenza sanitaria e al personale di prima linea che combatte il virus e aiuta a mantenere le comunità al sicuro.

Come tutte le altre organizzazioni, IAGR è alle prese con la sfida di rispondere a questo straordinario evento. Vi assicuro che stiamo monitorando attentamente gli sviluppi globali e nazionali e parlando con le parti interessate chiave per comprendere meglio gli eventi dinamici e l’impatto reale e potenziale sulla nostra comunità normativa e industriale. Mentre lo facciamo, stiamo procedendo con cautela nella pianificazione della conferenza annuale – IAGR 2020 Boston – e adotteremo un approccio prudente e precauzionale mentre monitoriamo gli sviluppi per garantire la priorità alla sicurezza e al benessere dei nostri membri e delle parti interessate del settore.

Mentre speriamo che le condizioni globali consentano alla conferenza di proseguire come previsto dal 20 al 25 settembre 2020, gli amministratori fiduciari continueranno a monitorare gli sviluppi e prendere in considerazione potenziali soluzioni alternative in consultazione con le principali parti interessate”.