Newson (IAGR): “Continueremo a lavorare per rendere l’industria del gioco responsabile e sostenibile”

Paul Newson ha recentemente assunto la carica di presidente dello IAGR (International Association of Gaming Regulators) al posto del presidente uscente Trude Felde.

“Sono in corso discussioni sulla nostra direzione strategica e stiamo prendendo in considerazione diverse strade che IAGR potrebbe intraprendere per far avanzare la regolamentazione del gioco d’azzardo e renderla efficiente ed efficace a livello globale” ha affermato Newson.

“ Mentre la conferenza annuale dello IAGR è riconosciuta come un evento senza rivali per i regolatori e le parti interessate del settore nel sempre più affollato calendario delle conferenze internazionali, lo IAGR ha il potenziale per accrescere la sua portata e la sua capacità di influenzare la politica e le pratiche di gioco d’azzardo per contribuire a formare un’industria sicura, responsabile e sostenibile.

Una decisione chiave riguarda il modo e il meccanismo con cui avanzare nel modo migliore ed efficace una regolamentazione del gioco d’azzardo e in che modo IAGR deve assumere la posizione per raggiungere questo obiettivo. Lo spazio regolamentare del gioco d’azzardo è complesso e ricco di problematiche, con un enorme potenziale per una maggiore collaborazione internazionale e credo che IAGR possa svolgere un ruolo chiave nel migliorare le politiche pubbliche e gli esiti normativi a livello globale”.

“IAGR deve impegnarsi – ha dichiarato il neopresidente – e scegliere gli obiettivi da perseguire tra la difesa delle politiche pubbliche, stabilire le migliori pratiche internazionali verso una maggiore armonizzazione, accrescere la competenza e l’accreditamento per i professionisti della regolamentazione, fornire valutazioni normative giurisdizionali, realizzare ricerche sul gioco d’azzardo”.

PressGiochi