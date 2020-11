Newgioco cambia nome e diventa Elsy

Il simbolo commerciale del fornitore ora cambierà da NWGI a ELYS, ma il cambio di nome non avrà alcun impatto sulla struttura azionaria o sui diritti degli azionisti dell’azienda. Pertanto, gli azionisti non saranno tenuti a scambiare i certificati azionari esistenti con nuovi certificati recanti il ​​nuovo nome Elys.

Il rebranding porterà il nome del fornitore in linea con il suo software di scommesse e giochi Elys Gameboard.

“Il nome Newgioco, che si traduce in Newgame, è un marchio rispettato nel mercato italiano regolamentato e dal 2016 è stata una vetrina per sviluppare e dimostrare la nostra tecnologia di gioco all’avanguardia progettata dai nostri ingegneri”, capo di Elys ha detto il dirigente Michele Ciavarella.

“Con la società che sta spostando l’attenzione verso il mercato delle scommesse sportive statunitense, ampio e in rapido sviluppo, la società sta sfruttando la sua tecnologia innovativa Elys e il vasto know-how per fornire una soluzione di scommesse sportive end-to-end di livello mondiale per gli operatori di gioco di tutto il mondo”.

Il rebranding arriva dopo che Newgioco ad agosto ha registrato un calo dei ricavi del 18,5% su base annua per la prima metà del 2020, ma la riduzione dei costi operativi ha consentito di dimezzare la sua perdita netta per il periodo. Il fatturato per i sei mesi fino al 30 giugno è sceso dell’11,1% a $ 210,0 milioni, ma i costi inferiori hanno significato una perdita complessiva per il semestre ridotta del 50,3% a $ 2,5 milioni. A luglio, il fornitore ha anche annunciato i dettagli di un’offerta di azioni, attraverso la quale mirava a raccogliere almeno 9,2 milioni di dollari per aiutare a rimborsare i debiti in sospeso e ad accumulare capitale circolante.

PressGiochi