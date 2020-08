New York. IGT estende per altri due anni il contratto con la Lotteria

International Game Technology ha annunciato oggi che la sua sussidiaria, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un’estensione del contratto di due anni con la lotteria di New York, estendendo il suo attuale contratto al 6 agosto 2022. Come parte dell’estensione, IGT consegnerà 400 nuovi distributori automatici self-service GameTouch ™ alla lotteria e continuerà a fornire un sistema centrale avanzato, terminali e servizi.

“In qualità di leader nel settore del gioco globale, IGT offre eccellenza concentrando le nostre innovazioni su contenuti, hardware e tecnologia della piattaforma che consentono a clienti come la lotteria di New York di continuare a classificarsi come una delle lotterie più grandi e di maggior successo al mondo”, ha dichiarato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Lottery. “IGT è lieta di estendere la partnership a lungo termine con la Lottery e faremo la nostra parte per garantire che continui a stabilire vendite record e massimizzare il suo contributo di oltre $ 68 miliardi per l’istruzione a New York”.

Oltre alla tecnologia e alle soluzioni della lotteria più avanzate, IGT fornisce anche alla lotteria di New York servizi che includono l’installazione e la manutenzione dei terminali della lotteria, la formazione dei rivenditori, i servizi sul campo, il supporto del call center e l’immagazzinamento e la distribuzione di biglietti istantanei.

