New Jersey: a novembre le entrate dal gioco ammontano a $ 441,1 milioni

La Division of Gaming Enforcement del New Jersey ha riportato le entrate statali del gioco per novembre. I casinò dello stato, gli ippodromi che offrono scommesse sportive e i partner online di entrambi hanno riportato $ 441,1 milioni, in aumento dello 0,3% rispetto ai $ 439,6 milioni di novembre 2021.

La vincita al casinò per le nove proprietà degli hotel casinò di Atlantic City è stata di $ 214,6 milioni, in aumento del 3,7% rispetto ai $ 206,9 milioni del novembre 2021. lo stesso punto dell’anno scorso.

La vincita del gioco online è stata di $ 146,2 milioni, in aumento del 23,9%. Dall’inizio dell’anno, il totale si attesta a 1,51 miliardi di dollari, in aumento del 22,5% rispetto agli 1,23 miliardi di dollari del periodo dell’anno precedente. Le entrate lorde delle scommesse sportive sono state di 80,4 milioni di dollari, in calo del 29,9% rispetto ai 114,8 milioni di dollari del novembre 2021. Le entrate ammontano a 675,3 milioni di dollari dall’inizio dell’anno, un calo del 10,8% rispetto ai 756,7 milioni di dollari del periodo precedente.

In termini di denaro vinto dai giocatori di persona, Borgata ha vinto 55 milioni di dollari a novembre, con un aumento di quasi il 14%. Hard Rock ha vinto 35,4 milioni di dollari, in calo di quasi il 5% rispetto all’anno precedente. Ocean ha vinto 30,9 milioni di dollari, in crescita dell’8,7% rispetto all’anno precedente.

Harrah’s ha vinto 21 milioni di dollari, in calo del 6,4% su base annua. Tropicana ha vinto 19,1 milioni di dollari, in crescita del 2,2% rispetto all’anno precedente. Caesars ha vinto poco più di 19 milioni di dollari, in crescita del 16,6% su base annua. I resort hanno vinto 12,5 milioni di dollari, in crescita del 3,1%. Golden Nugget $ 11,3 milioni, in calo del 5,3%, e Bally poco più di $ 10 milioni, in calo del 10% su base annua.

Quando si aggiungono le entrate del gioco d’azzardo su Internet e delle scommesse sportive, il Borgata ha vinto quasi $ 107 milioni a novembre, con un aumento del 19% rispetto a un anno fa. Golden Nugget ha vinto $ 49 milioni con un aumento dell’11,6%; Hard Rock $ 41,5 milioni, in calo del 4,5%; Ocean $ 34,7 milioni, in crescita del 12,3%; Tropicana $ 26,4 milioni, in calo del 12,4%, e Harrah’s $ 20,5 milioni, in calo del 9%.

Caesars ha vinto $ 19,1 milioni, in crescita dell’11,5%, Bally’s $ 15,2 milioni, in crescita di quasi il 28%; e resort $ 12,3 milioni, in aumento dell’1,2%. Tra le entità solo Internet, Resorts Digital ha vinto quasi $ 54 milioni, in aumento del 7,3%, e Caesars Interactive NJ $ 8 milioni, in calo del 17,3%. Le entrate di gioco per l’anno in corso sono di $ 4,76 miliardi, in aumento del 9,8% rispetto ai $ 4,33 miliardi allo stesso punto dell’anno scorso.

