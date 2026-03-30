Nevada, i casinò superano 1,2 miliardi di $ a febbraio

I casinò del Nevada continuano a dimostrare solidità. A febbraio 2026, le entrate da gioco hanno raggiunto circa 1,24 miliardi di dollari, segnando un aumento dell’1,5% su base annua e

I casinò del Nevada continuano a dimostrare solidità. A febbraio 2026, le entrate da gioco hanno raggiunto circa 1,24 miliardi di dollari, segnando un aumento dell’1,5% su base annua e proseguendo una striscia ormai quinquennale di mesi sopra la soglia del miliardo.

A trainare il risultato è ancora una volta la Las Vegas Strip, che da sola ha generato 696,3 milioni di dollari, pari al 56% del totale statale, con una crescita dello 0,86% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nonostante un rallentamento dei flussi turistici, il settore ha mostrato una buona capacità di tenuta. Secondo le autorità di regolazione, già da febbraio dello scorso anno si era registrato un calo dei visitatori a Las Vegas, ma l’impatto sui ricavi dei casinò è stato limitato, segno di una domanda che resta resiliente.

A sostenere la crescita sono stati in particolare i casinò orientati alla clientela locale. Le strutture fuori dalla Strip e nell’area della Clark County hanno registrato risultati positivi, con ricavi pari a circa 148 milioni di dollari, in aumento del 2,87%.

Più variegato il quadro nelle altre aree dello Stato. Downtown Las Vegas ha segnato una flessione del 4,18% a 69,8 milioni, mentre Reno ha registrato una crescita significativa del 7,73% a 60,6 milioni. In calo invece Laughlin (-8,83% a 38,5 milioni), mentre Mesquite ha mostrato un incremento del 5,16% a 17,4 milioni.

Sulla Strip, un contributo rilevante è arrivato dal baccarat. I casinò hanno incassato quasi 120 milioni di dollari da questo gioco, con perdite dei giocatori superiori di circa 32 milioni rispetto all’anno precedente e una percentuale di hold del 14,6%.

Guardando all’anno fiscale (1° luglio – 30 giugno), il Nevada mantiene un leggero vantaggio complessivo, con ricavi superiori di circa 83 milioni di dollari (+0,79%). La Strip, tuttavia, registra un ritardo di circa 62 milioni (-0,88%) rispetto al ritmo dello scorso anno.

Nel complesso, i dati di febbraio confermano la forza del settore: i livelli di raccolta restano nettamente superiori a quelli pre-pandemia e segnano il 60° mese consecutivo sopra il miliardo di dollari.

Sul fronte fiscale, lo Stato ha già incassato 775,8 milioni di dollari in tasse sul gioco dall’inizio dell’anno fiscale, con un incremento dell’1,6%, a conferma del contributo stabile del comparto alle entrate pubbliche.

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