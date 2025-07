Nevada: entrate da gioco in crescita a giugno, superati 1,3 miliardi di dollari

Le case da gioco del Nevada hanno registrato a giugno 2025 un aumento delle entrate del 3,5% su base annua, raggiungendo i 1,3 miliardi di dollari. Lo riferisce il consueto report mensile pubblicato dal Nevada Gaming Control Board (NGCB).

In particolare, la Las Vegas Strip ha generato 765,2 milioni di dollari, segnando un incremento dello 0,88% rispetto a giugno 2024. L’intera contea di Clark – che comprende anche il centro di Las Vegas, North Las Vegas, Boulder Strip e le aree circostanti – ha toccato quota 1,15 miliardi di dollari (+3,54%).

Positivi anche i dati di Washoe County (Reno, Sparks e North Lake Tahoe), con ricavi pari a 91,4 milioni di dollari (+4,7%), e di South Lake Tahoe, che ha totalizzato 19,7 milioni di dollari (+2,6%). In lieve calo solo Elko County, con 32,8 milioni (-0,46%).

Lo Stato ha raccolto nel mese di luglio 83,7 milioni di dollari in tasse percentuali, segnando una crescita annua del 20,14%. Sul fronte del bilancio annuale – da luglio 2024 a giugno 2025 – si registra invece una lieve flessione delle vincite da gioco pari allo 0,79%.

Intanto, l’M Resort Spa Casino ha completato la prima fase del progetto di espansione, rinnovando il piano casinò: nuovi percorsi in travertino, tavoli da gioco rivestiti e sedute per gli ospiti rinnovate in un contesto più moderno e accogliente.

