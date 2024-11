La nuova partnership amplia la verticale dei giochi di Lotterie presenti su Netwin e offre ai player l’opportunità di giocare comodamente da casa ai giochi più popolari offerti nelle ricevitorie.

Grazie a questa nuova integrazione, Netwin si conferma un punto di riferimento per il gambling online in Italia e compie un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo di proporre un’esperienza di gioco sempre più completa e diversificata.

PressGiochi