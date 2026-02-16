Newsletter

16 Febbraio 2026 - 21:56

Netwin rimborsa le scommesse 1X2 su Inter–Juventus

In seguito a quanto accaduto nel corso della sfida tra Inter e Juventus, Netwin ha deciso di rimborsare tutte le giocate perdenti relative al mercato 1X2, alla luce del grave

16 Febbraio 2026

In seguito a quanto accaduto nel corso della sfida tra Inter e Juventus, Netwin ha deciso di rimborsare tutte le giocate perdenti relative al mercato 1X2, alla luce del grave errore arbitrale che ha portato all’ingiusta espulsione del calciatore bianconero Pierre Kalulu al 42° minuto del primo tempo, episodio che ha inciso in maniera determinante sull’andamento e sull’esito del match.

I rimborsi riguardano tutte le scommesse effettuate sul mercato 1X2, sia pre-match che live (con specifiche limitazioni temporali per le scommesse live), comprese anche le multiple in cui l’unico pronostico errato risulti associato allo stesso mercato del match. I rimborsi saranno effettuati automaticamente sotto forma di riaccredito secondo le modalità previste dal regolamento della piattaforma, senza necessità di alcuna richiesta da parte degli utenti.

Una scelta a tutela dell’equilibrio di gioco

La decisione del Concessionario nasce dalla volontà di ribadire la propria filosofia, orientata verso una sana competizione tra l’abilità del giocatore e il banco, fondata su equilibrio, correttezza e rispetto reciproco.

“Il rapporto tra bookmaker e giocatore si fonda su trasparenza e responsabilità. L’imprevedibilità è parte integrante dello Sport e delle Scommesse, ma quando un episodio arbitrale oggettivamente determinante altera le condizioni competitive in modo così marcato, è doveroso intervenire per ristabilire un principio di equità.”

Netwin conferma così il proprio impegno nel promuovere un modello di gioco responsabile, sostenibile e basato sulla fiducia, ponendo sempre al centro la tutela dei propri utenti e il rispetto dei valori sportivi.

PressGiochi

