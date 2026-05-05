Netwin annuncia una nuova partnership con Gaming Realms, realtà internazionale conosciuta per la capacità di sviluppare interazioni di gioco originali, in grado di coniugare intrattenimento e innovazione.

Netwin annuncia una nuova partnership con Gaming Realms, realtà internazionale conosciuta per la capacità di sviluppare interazioni di gioco originali, in grado di coniugare intrattenimento e innovazione.

Fondata nel Regno Unito, Gaming Realms si distingue per un approccio orientato alla valorizzazione delle dinamiche di gioco, e a performance di alto livello. L’ingresso in piattaforma dei suoi titoli rafforza ulteriormente il posizionamento di Netwin, ampliando l’offerta con contenuti premium caratterizzati da elevata qualità grafica e forte riconoscibilità a livello internazionale.

L’accordo si inserisce in una strategia di crescita basata sulla selezione di partner d’eccellenza, capaci di garantire solidità tecnologica e affidabilità operativa, nel rispetto dei più elevati standard regolatori. Un passo che conferma l’impegno di Netwin nella costruzione di un ambiente di gioco sicuro, trasparente e responsabile, a tutela dell’esperienza e della protezione dei giocatori.

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