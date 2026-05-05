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Netwin annuncia una nuova partnership con Gaming Realms

Netwin annuncia una nuova partnership con Gaming Realms, realtà internazionale conosciuta per la capacità di sviluppare interazioni di gioco originali, in grado di coniugare intrattenimento e innovazione.

05 Maggio 2026

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Netwin annuncia una nuova partnership con Gaming Realms, realtà internazionale conosciuta per la capacità di sviluppare interazioni di gioco originali, in grado di coniugare intrattenimento e innovazione.

Fondata nel Regno Unito, Gaming Realms si distingue per un approccio orientato alla valorizzazione delle dinamiche di gioco, e a performance di alto livello. L’ingresso in piattaforma dei suoi titoli rafforza ulteriormente il posizionamento di Netwin, ampliando l’offerta con contenuti premium caratterizzati da elevata qualità grafica e forte riconoscibilità a livello internazionale.

L’accordo si inserisce in una strategia di crescita basata sulla selezione di partner d’eccellenza, capaci di garantire solidità tecnologica e affidabilità operativa, nel rispetto dei più elevati standard regolatori. Un passo che conferma l’impegno di Netwin nella costruzione di un ambiente di gioco sicuro, trasparente e responsabile, a tutela dell’esperienza e della protezione dei giocatori.

 

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