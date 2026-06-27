Netwin amplia il proprio management

27 Giugno 2026 - 09:33
Continua il percorso di sviluppo di Netwin con l’ingresso di nuove figure strategiche che contribuiscono a rafforzare il team e a supportare gli obiettivi di crescita del Gruppo. Dopo l’arrivo,
Continua il percorso di sviluppo di Netwin con l’ingresso di nuove figure strategiche che contribuiscono a rafforzare il team e a supportare gli obiettivi di crescita del Gruppo.
Dopo l’arrivo, a inizio anno, di Andreina Oliva nel ruolo di Marketing & Affiliate Director, forte di un’esperienza pluriennale maturata in realtà internazionali di primo piano come Betfair, Oddschecker e Betway, Netwin dà il benvenuto anche Stefano Passa, entrato a far parte dell’organizzazione nel mese di giugno come Head of Customer Value.
Stefano porta con sé una consolidata esperienza nel mondo del betting, sviluppata all’interno di importanti aziende del mercato quali Sisal, HBG ed E-Play24. Il suo contributo sarà determinante nel potenziare le attività legate alla valorizzazione del cliente, alla customer experience e alle strategie di fidelizzazione, aree sempre più centrali per lo sviluppo del business.
L’inserimento di queste nuove professionalità conferma la volontà di Netwin di investire costantemente nelle persone, nelle competenze e nell’innovazione, elementi fondamentali per sostenere una crescita solida e orientata al lungo termine.
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