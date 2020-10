Olanda: l’associazione per il gioco online Noga firma MoU con la svedese Bos

La Netherlands Online Gambling Association (NOGA) e la svedese Branschföreningen för Onlinespel (BOS) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per promuovere congiuntamente i marchi autorizzati e il gioco d’azzardo responsabile in ogni mercato. I due organismi condivideranno informazioni e pratiche con l’obiettivo di promuovere mercati del gioco d’azzardo online sostenibili e sicuri in entrambi i paesi.

Il segretario generale dell’OS, Gustaf Hoffstedt, ha dichiarato: “Entrambi siamo per un alto livello di protezione dei clienti in ogni aspetto del gioco d’azzardo e condividiamo anche una forte convinzione nell’idea dell’UE e quindi sosteniamo il libero scambio a parità di condizioni. Il protezionismo e il monopolismo non sono la via da seguire per l’industria del gioco d’azzardo, ma lo sono i sistemi di licenza”.

L’amministratore delegato di NOGA Peter-Paul de Goeij ha dichiarato: “La Svezia ha già guidato i Paesi Bassi nella regolamentazione del mercato del gioco d’azzardo online negli ultimi due anni. Possiamo imparare molto dalle esperienze che BOS ha acquisito durante questo periodo. Il contatto con BOS e altre organizzazioni europee era già buono e costruttivo, ma con questa formalizzazione speriamo di rafforzare ulteriormente la cooperazione europea tra le organizzazioni di settore”.

PressGiochi