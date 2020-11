NetBet rafforza la partnership con Pragmatic Play: dopo le slot, arriva il lancio del Casinò Live

Si rafforza la partnership tra il celebre operatore NetBet e Pragmatic Play, grazie all’accordo che prevede l’integrazione dei tavoli del Casinò Live.

NetBet è sempre alla ricerca di nuovi fornitori capaci di offrire titoli divertenti e innovativi, che si sposino perfettamente con le esigenze dei vari mercati internazionali in cui opera. Di conseguenza, quello con Pragmatic Play è un accordo fortemente voluto e per certi versi atteso, da giocatori e addetti ai lavori, in virtù della lunga partnership che già lega le due aziende sin dal momento del lancio delle slot online del fornitore.

I tavoli Live di Pragmatic Play si aggiungono così alla vasta selezione di giochi in stile Vegas con dealer virtuali presenti nel Casinò Live di NetBet. Tutto ciò si traduce in un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Claudia Georgevici, PR Manager di NetBet, ha dichiarato: “Le slot di Pragmatic Play sono sempre state un prodotto fondamentale della nostra offerta e adesso non vediamo l’ora di offrire anche i migliori tavoli del loro Casinò Live, presentati dai loro fantastici dealer. Siamo certi che i nostri giocatori lo ameranno”.

Albert Pesca, Head of Account Management di Pragmatic Play, ha commentato a sua volta il nuovo accordo: “Non vediamo l’ora di scoprire come il nostro Casinò Live verrà accolto su NetBet. Quella con loro è una partnership di cui siamo particolarmente orgogliosi, visto il successo già ottenuto dalle nostre slot sulla loro piattaforma. Siamo davvero felici di vedere come sempre più operatori vogliano integrare tutti i nostri prodotti, insieme alle slot: il nostro obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento multi-prodotto dell’intera industria del gioco.”

Con questa nuova integrazione, NetBet conferma la propria reputazione di operatore sempre alla ricerca di nuove soluzioni per i propri utenti, che non intende cullarsi sugli allori di un successo già meritatamente ottenuto.

PressGiochi