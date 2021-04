Nessun casinò a Gaeta, solo un pesce d’aprile del sindaco…

“Lanciamo la sfida a Sanremo”. Esordisce così il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, intervistato ai microfoni di Show Italia 103.5 in merito ai progetti per l’estate 2021. “Abbiamo iniziato le procedure per aprire un Casinò – incalza il primo cittadino – un progetto esaltante per proiettare Gaeta in tutto il mondo”. “Le sfide non ci spaventano – conclude il sindaco Mitrano – stiamo anche pensando a un Festival”.

Ma in realtà si è trattato solo di un simpatico scherzo del 1° aprile!

PressGiochi