Neri (Anci Toscana): “Lavori dell’Osservatorio sul Gap bloccato dal ricorso del Codacons”

Si è tenuto questa mattina l’evento organizzato da Anci Toscana e Regione Toscana dal titolo ‘Costruire politiche di prevenzione al gioco d’azzardo patologico: il ruolo dei comuni’.

Ad aprire i lavori Simona Neri, referente Anci che ha ricordato come il tema del gioco d’azzardo patologico sia un problema che non siriesci a debellare e che anziché calare continua a crescere. “Un tema quello legato al gioco legale che è a cuore ad Anci e che coinvolge i comuni in prima linea. Abbiamo delle criticità, siamo stati diffidati da Codacons in merito alla partecipazione dell’Osservatorio sul gioco d’azzardo patologico e questo blocca il lavoro dell’Osservatorio. Questo è gravissimo. Il Governo ha conferito 50 milioni di euro per lottare contro il Gap e abbiamo molti progetti che non devono fermarsi” ha detto.

