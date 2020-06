NeoPollard Interactive ha ricevuto la seconda nomination da EGR come fornitore della lotteria dell’anno

In qualità di partner iLottery leader del settore, NeoPollard Interactive offre tecnologia all’avanguardia, servizi e contenuti di gioco con le migliori prestazioni. NPi alimenta i programmi iLottery più redditizi sul mercato, generando in media il 345% in più di vendite pro capite rispetto ai programmi offerti dai suoi concorrenti in altri mercati degli Stati Uniti e rappresentando circa il 70% delle entrate totali di iLottery nel paese. A testimonianza del successo che NPi e i suoi partner della lotteria hanno raggiunto, questa nomina segna il secondo riconoscimento di NPi da EGR nella categoria di fornitore dell’anno delle lotterie. Nei primi di aprile, NPi è stata nominata nella stessa categoria per l’EGR North America Awards.

Liz Siver, Direttore generale di NeoPollard Interactive, ha dichiarato: “NPi è molto soddisfatta dei risultati che i nostri clienti della lotteria hanno raggiunto. Queste lotterie sono state tra le prime negli Stati Uniti a dimostrare che iLottery è un canale di entrate sostenibile. Siamo onorati di essere un partner nel loro successo mentre continuiamo ad essere un punto di riferimento per soluzioni digitali ad alte prestazioni. Siamo particolarmente orgogliosi di poter supportare i nostri clienti iLottery in questi tempi difficili. All’inizio dell’attuale crisi sanitaria, alcune lotterie hanno rilevato perdite significative nelle vendite al dettaglio. Sfruttando la tecnologia NPi e i servizi di marketing per il coinvolgimento deiconsumatori, i nostri clienti sono stati in grado di mitigare le perdite, poiché il canale iLottery ha registrato una crescita di oltre il 200% per quanto riguarda nuovi giocatori e l’80% di guadagni netti nei giochi. Riteniamo che l’iLottery continuerà a trasformare il settore e abbiamo il privilegio di essere riconosciuti come fornitore leader”. Gli EGR B2B Awards verranno celebrati virtualmente attraverso una cerimonia digitale che si terrà dal 21 al 23 luglio 2020 e durante l’evento di tre giorni verranno presentati in totale 39 premi.

