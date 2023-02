NeoGames e The European Lotteries firmano partnership

NeoGames e The European Lotteries hanno firmato un accordo di partnership durante il seminario EL/WLA marketing di quest’anno a Londra.

NeoGames è un fornitore leader di tecnologia e servizi di soluzioni iLottery end-to-end. EL è la più grande organizzazione commerciale per operatori di lotterie e Toto in Europa. In base all’accordo di partnership, NeoGames contribuirà a tutti i principali eventi di EL per i prossimi due anni. “NeoGames è entusiasta di essere diventata partner di livello 2 di EL, l’organizzazione più grande e rappresentativa del settore delle lotterie europee. Da oltre un decennio forniamo le nostre soluzioni tecnologiche iLottery e giochi online alle lotterie europee e siamo lieti che i nostri partner riscontrino un grande successo con la nostra offerta.

NeoGames oggi ha nove membri EL come clienti e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con EL nei prossimi anni, contribuendo ai suoi eventi chiave e, in ultima analisi, svolgendo un ruolo determinante nell’aiutare i suoi membri a far avanzare i loro programmi ai loro giocatori, generando maggiori entrate, e massimizzando i proventi per buone cause”, afferma Moti Malul, CEO di NeoGames.

“Sono lieto di dare il benvenuto a NeoGames come nostro nuovo partner EL. NeoGames è un fornitore giovane e innovativo del settore delle lotterie e porta nuovi sviluppi e conoscenze ai membri di EL. Possiamo estendere i nostri servizi ai nostri membri e, così facendo, creare più valore a beneficio della società”, aggiunge Arjan van ‘t Veer, segretario generale di EL.

