Nemanja Matic intervistato da StarCasinò Sport: “I tifosi della Roma sono i migliori d’Italia. La maglia numero 8? Ho lasciato la 21 a Dybala”

A poco più di un anno dal suo arrivo in giallorosso, datato 14 giugno 2022, il centrocampista della Roma Nemanja Matic fa il bilancio della sua prima stagione nella Capitale ai microfoni di StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Premium Partner di AS Roma. Tra il resoconto della prima esperienza in Italia e il confronto con il campionato inglese, il numero 8 giallorosso si è raccontato confidando anche alcune curiosità legate alla sua vita privata. Il video dell’intervista è disponibile sul canale YouTube di StarCasinò Sport.

Prima di giungere in Serie A, Nemanja Matic ha avuto l’opportunità di confrontarsi con le più grandi stelle del calcio internazionale grazie alle nove stagioni consecutive in Premier League. Il campionato inglese è famoso in tutto il mondo per la sua competitività e difficoltà, come confermato dallo stesso centrocampista: “La Premier è cresciuta molto negli ultimi dieci anni e tutti i club sono molto forti finanziariamente. Hanno ottimi allenatori e comprano solo i migliori giocatori del mondo. Le squadre in Inghilterra sono quasi tutte allo stesso livello dal punto di vista della qualità della rosa, organizzazione, strutture e tifoserie”. A proposito dei supporters, Matic ha aggiunto: “Tutti gli stadi sono sempre pieni e c’è una bellissima atmosfera in ogni partita. Sono stato fortunato di aver giocato nel Chelsea e nel Manchester United, due delle tifoserie più calorose. All’Old Trafford c’erano in ogni gara almeno 75.000 spettatori che creavano un ambiente speciale, il famoso ‘Teatro dei Sogni’”.

Tra i tanti campioni affrontati oltremanica, il numero 8 giallorosso ha individuato l’avversario più forte: “Yaya Touré. Quando era al picco della carriera al City era mostruoso. Lui e Aguero erano i migliori giocatori della Premier. L’ho incontrato la prima volta al mio esordio e mi ricordo di aver pensato ‘perché non ho firmato una settimana dopo?’. Alla fine per me è stato un piacere affrontarlo e misurare le mie qualità con lui”. Tra Londra e Manchester il centrocampista serbo ha avuto modo di vivere molti gloriosi match tra club rivali. Il più sentito è sicuramente quello tra United e Liverpool, il cosiddetto Derby d’Inghilterra, molto simile a quello della Capitale: “La carica dei tifosi è una cosa che accomuna i due derby, anche se gli italiani sono più appassionati – spiega Matic ai microfoni del brand partner dell’AS Roma – Quella partita significa tutto per i romani perché poi se ne parla per molto tempo. I tifosi della Roma sono i migliori in Italia. La loro fedeltà è fantastica, abbiamo sempre avuto almeno 60.000 spettatori a partita”.

In Italia Matic ha ritrovato diversi compagni di avventure inglesi, uno su tutti Josè Mourinho, suo allenatore prima al Chelsea, poi al Manchester United e infine alla Roma: “Io e lui abbiamo lavorato insieme in tre occasioni e ne vado fiero. È bello sapere che un coach della sua caratura mi rispetta. Per me vuol dire molto”. Con altri due, invece, condivideva lo spogliatoio: “Ho giocato in Premier sia con Abraham, al Chelsea, che con Smalling, allo United. Abbiamo un ottimo rapporto, sono persone fantastiche. Spesso scherziamo in spogliatoio. È bello stare con loro e averli come compagni”.

Dal grigio inglese al sole di Roma, Matic ha raccontato com’è stato vivere un anno nella Capitale: “Sia a me che alla mia famiglia piace molto. Ci godiamo il clima, il cibo e le persone. Va tutto benissimo. Mio figlio è tifoso della Roma, se non vinciamo si mette a piangere”. Infine, il racconto dell’aneddoto legato alla scelta della maglia 8 giallorossa: “Avevo la 21 inizialmente. Poi, poco dopo il suo arrivo, Dybala mi ha chiamato in lacrime chiedendomi di lasciargli il numero. Gli ho risposto che poteva prenderla e ho virato sulla 8”. Questo e molto altro nell’imperdibile intervista realizzata da StarCasinò Sport a Nemanja Matic.

PressGiochi