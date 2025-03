Nell’attesa del riordino normativo per il gioco terrestre, da oggi online un nuovo numero di PressGiochi MAG

In questa edizione apriamo con un’analisi delle possibili novità del prossimo decreto legislativo per il riordino del gioco fisico, su cui ADM sta lavorando in queste settimane. Le decisioni più

In questa edizione apriamo con un’analisi delle possibili novità del prossimo decreto legislativo per il riordino del gioco fisico, su cui ADM sta lavorando in queste settimane. Le decisioni più rilevanti avranno un impatto significativo sulla distribuzione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, settore che negli ultimi anni ha subito un calo degli incassi a vantaggio del gioco online. Inoltre, si attende la riforma fiscale che potrebbe introdurre il passaggio del prelievo sul margine anche per questa tipologia di gioco.

Proseguiamo con un approfondimento dedicato al bando per il gioco a distanza, in un momento in cui le aziende si stanno organizzando per partecipare alle gare e presentare le offerte entro il 30 maggio. Tuttavia, restano molte le questioni tecniche da chiarire prima del rilascio delle nuove licenze.

Sul fronte politico, l’opposizione al “gioco d’azzardo” si prepara alla battaglia, sia per mantenere rigide le restrizioni sulle distanze, sia per difendere il divieto di pubblicità a favore dello sport.

In questa edizione dedichiamo particolare attenzione a uno dei temi centrali del processo di riordino del settore: il ruolo della rete degli operatori nel contrasto al gioco patologico e nella prevenzione. L’attenzione verso la sostenibilità e i principi ESG cresce tra i grandi gruppi, e il tema del gioco responsabile diventa sempre più centrale nell’offerta di gioco. Un maggiore coinvolgimento della rete, attraverso la formazione degli esercenti e la qualificazione delle sale, è fondamentale per elevare le aziende di gioco a realtà responsabili.

Come sempre, tanti i temi trattati nelle pagine di PressGiochi Mag: casinò, amusement, poker, lotterie, scommesse…

Questo e tanto altro: non resta che sfogliarlo!

SCARICA IL MAGAZINE ONLINE

Vuoi ricevere la rivista di PressGiochi? Scrivi ad amministrazione@pressgiochi.it indicando nome, azienda e indirizzo per la spedizione!

Questo e tanto altro… non resta che sfogliarlo!

SCARICA IL MAGAZINE ONLINE

Vuoi ricevere la rivista di PressGiochi? Basta scrivere ad amministrazione@pressgiochi.it indicando nome, azienda e indirizzo presso il quale spedire!

PressGiochi