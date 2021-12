Nel Regno Unito si allungano i tempi per la revisione delle norme sul gioco

E l’Italia si conferma come fonte di ispirazione per le nuove norme, ma non in positivo

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, sembra improbabile che vedremo i risultati della revisione del governo del Regno Unito sulla legislazione sul gioco d’azzardo quest’anno, e varie notizie sembrano ora confermarlo.

Il Guardian ha riferito che la pubblicazione del libro bianco sulle riforme del gioco d’azzardo sarà rinviata al nuovo anno.

Chris Philp, il ministro del Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport responsabile del gioco d’azzardo, è stato particolarmente reticente su quando verrà pubblicato il rapporto del governo. Parlando alla conferenza annuale di GambleAware la scorsa settimana, ha detto solo che sarebbe stato pubblicato “nei prossimi mesi”.

Secondo The Guardian, è improbabile che il governo pubblichi il documento fino a quando la Gambling Commission non avrà scelto il candidato a cui andrà la prossima licenza per la National Lottery del Regno Unito. Il suo annuncio è stato rimandato a febbraio, con la licenza decennale della lotteria nazionale che non dovrebbe iniziare fino a febbraio 2024.

Altre possibili cause per il prolungamento della revisione sono i cambiamenti al governo e allo stesso regolatore. Philp è stato nominato solo a settembre, sostituendo John Whittingdale in un rimpasto di governo che ha visto Nadine Dorries nominata segretario alla cultura. Nel frattempo, anche il regolatore britannico, la Gambling Commission, ha visto un cambio di presidenza con Andrew Rhodes nominato amministratore delegato ad interim a giugno dopo le dimissioni a sorpresa dell’ex amministratore delegato Neil McArthur, e Marcus Boyle nominato presidente della Gambling Commission a settembre.

Ora gli attivisti stanno criticando il ritardo del governo nella pubblicazione dei risultati di una revisione iniziata un anno fa. La deputata laburista Carolyn Harris, che presiede l’All-Party Group sui danni legati al gioco d’azzardo, ha dichiarato che il processo di revisione è “andato avanti abbastanza a lungo”. Ha detto: “Il governo si è impegnato a riformare le nostre leggi sul gioco d’azzardo nel 2019. Due anni dopo stanno ancora deliberando mentre l’industria online è debolmente regolamentata, raccoglie grandi profitti e le persone continuano a essere danneggiate”.

Cosa ci sarà nel white paper del governo sul gioco d’azzardo? Sebbene non si sappia esattamente cosa proporrà esattamente il governo come risultato della sua revisione della legislazione sul gioco d’azzardo, è stato ampiamente previsto che saranno in arrivo ulteriori restrizioni sulla pubblicità. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha espresso sostegno per il divieto di sponsorizzazione del gioco d’azzardo nel calcio, una cosa che è stata fortemente criticata dall’industria e dalla English Football League. Si prevede inoltre che la revisione accoglierà le proposte per i limiti di deposito e le restrizioni sulla progettazione del gioco per le slot online, come proposto dalla Camera dei Lord del Regno Unito.

Lo stesso Philp ha suggerito che il white paper proporrà la creazione di una visione single-customer per il gioco e un “soft cap” sui depositi, che richiederebbe ai giocatori di superare i controlli di accessibilità prima di spendere più di un importo fisso. Tuttavia, ha suggerito che l’importo sarebbe superiore alla soglia di £ 100 per i controlli di accessibilità che la Gambling Commission aveva proposto in una consultazione lo scorso anno.

