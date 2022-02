Nel milanese multati tre bar per slot accese oltre l’orario consentito

Le multe sono arrivate puntuali come un treno svizzero. Tre bar ed esercizi commerciali di Buccinasco sono stati multati perché non rispettavano l’ordinanza sulla limitazione degli orari “per l’utilizzo di

Le multe sono arrivate puntuali come un treno svizzero. Tre bar ed esercizi commerciali di Buccinasco sono stati multati perché non rispettavano l’ordinanza sulla limitazione degli orari “per l’utilizzo di slot machine e altri apparecchi da gioco”.

Si tratta di un provvedimento di contrasto al gioco d’azzardo patologico in vigore circa 3 anni e mezzo nei comuni di Assago, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio. Il documento vieta l’utilizzo di apparecchi da gioco con vincita in denaro in tre fasce orarie: dalle 7.30 alle 9.30; dalle 12 alle 14.30; dalle 19 alle 21, per un totale di 6,5 ore al giorno

Le multe, per chi non rispetta l’ordinanza, vanno da 100 a 500 euro mediante apparecchi elettronici. I controlli effettuati dalla Polizia locale di Buccinasco, hanno evidenziato il mancato funzionamento di questi ultimi dispositivi e l’utilizzo, appunto, nelle fasce orarie in cui dovevano essere inibite, delle slot machine.

PressGiochi