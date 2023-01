Nel fantasy football può vincere anche un gatto!!

Ebbene sì, è stato proprio un gatto a vincere un campionato di fantasy football NFL. Si chiama PeeWee ed è un bellissimo hymalaiano di proprietà dell’imprenditore canadese Andrew Weinman, che in tal modo ha voluto dimostrare che le vincite al gioco sono legate alla pura fortuna.

Il gatto, che evidentemente non sa nulla di football americano, ha seguito una strategia piuttosto curiosa: ha puntato su tutte le squadre con nomi di felini e di uccelli, vale a dire: Detroit Lions, Cincinnati Bengals, Carolina Panthers e Jacksonville Jaguars, e poi Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens, Atlanta Falcons e Seattle Seahawks. Quando queste squadre si affrontavano, Wienmann metteva dei biscottini sui rispettivi nomi e puntava sulla squadra su cui si dirigeva il suo amato pet.

Così facendo, Pee Wee si è portato a casa un premio da 3000 dollari, che il suo padrone – con viva approvazione del gatto, ovviamente – ha donato a un rifugio per animali, lo Ste-Agathe.

“Ho quasi perso tutto ciò che avevo a causa del gioco – ha dichiarato Weinman – quindi volevo semplicemente mostrare come l’elemento cruciale del gioco d’azzardo sia solo la fortuna, inserendo PeeWee in questo fantastico campionato fra amici. Il mio messaggio è davvero semplice: non rischiare la tua vita e quella della tua famiglia quando le probabilità sono così contro di te”.

Pressgiochi