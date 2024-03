Nel 2023, il Gruppo Kambi registra ricavi per 173,3 mln di euro

Kambi Group ha pubblicato la sua relazione annuale 2023 nella quale registra un aumento del 13% dei ricavi a 173,3 milioni di euro; €25,2 milioni di EBITA; 10 nuovi acquisti da parte degli operatori tra cui Bally’s Corporation, LiveScore Group e Svenska Spel; 7 estensioni di partnership tra cui ATG, Betplay, LeoVegas Group e Rush Street Interactive; oltre 60 lanci di scommesse sportive in più mercati in Europa, America Latina e Stati Uniti.

“Nel novembre 2023 – ha dichiarato il presidente Anders Ström – ho avuto il privilegio di prendere il posto di Lars Stugemo. Il suo contributo a Kambi durante questo decennio è stato inestimabile e sono molto grato per tutto il lavoro che ha svolto e per tutto ciò che ho potuto imparare da lui. Prevediamo che il 2024 sarà un anno di transizione per Kambi. A causa della natura in evoluzione della regolamentazione e della sua influenza su nuove opportunità di business, Kambi deve costantemente rivedere le aspettative future. Tuttavia, ciò non altera le nostre ambizioni e la nostra direzione strategica, nonostante le sfide poste. Personalmente sono entusiasta della continua implementazione dell’intelligenza artificiale in vari aspetti delle nostre operazioni e offerte. In Kambi, siamo in prima linea nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e la nostra aspirazione è quella di migliorare ulteriormente i modelli di apprendimento automatico che possano non solo gestire le scommesse sportive in modo autonomo, ma anche nell’apprendimento”.

Il CEO Kristian Nylén ha aggiunto: “Mentre rifletto sulla performance di Kambi nel corso del 2023, lo faccio con un senso di orgoglio e umiltà. È stato un anno caratterizzato da fantastici progressi strategici e operativi, ma anche da una performance finanziaria che, sebbene resiliente, non è stata all’altezza delle aspettative che ci eravamo prefissati come azienda con grandi aspirazioni. Tuttavia, il 2023 fungerà da ponte verso un futuro più luminoso, ancorato all’impegno a mettere in atto la nostra visione e strategia a lungo termine mirate a una performance finanziaria molto migliorata in futuro”.

PressGiochi