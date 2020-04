Nel 2020 le entrate per il gioco d’azzardo relative agli eSports raggiungeranno i 14 miliardi di dollari

Nuove ricerche dell’agenzia mondiale di ricerca per i consumatori 2CV e della ricercatrice di mercato ProdegeMR rivelano che le entrate del gioco d’azzardo per gli eSports sono destinate a raddoppiare da 7 miliardi di dollari nel 2019 a 14 miliardi di dollari in tutto il mondo nel 2020. 2CV e ProdegeMR hanno condotto un sondaggio su 1.028 giocatori di età compresa tra 18 e 64 anni, esaminando come il clima attuale, che è stato influenzato da COVID-19, sta influenzando il gioco d’azzardo nel Regno Unito e il potenziale ruolo che gli eSports potrebbero svolgere nel diventare un nuovo fattore di reddito per l’industria. L’indagine ha rilevato che il 59% dei giocatori ha ridotto la spesa nel gioco d’azzardo, con il 32% che concorda di aver attivamente cercato nuove cose su cui scommettere e il 24% che ha già spostato la spesa su altre forme di gioco d’azzardo. La forma più influenzata del gioco d’azzardo è stata lo sport, in cui il 69% degli intervistati ha dichiarato di aver ridotto la spesa, mentre il 54% ha smesso del tutto di spendere in scommesse sportive. La ricerca rivela anche un interesse variabile tra i giocatori d’azzardo verso altre forme come eSports con il 36% dei giocatori d’azzardo che hanno fatto una scommessa su negli ultimi 3 mesi e il 30% dei consumatori che scommettono su eSports hanno iniziato solo nell’ultimo mese. Inoltre, il 22% dei giocatori d’azzardo che non hanno mai provato a scommettere sugli eSports ha rivelato che prenderanno in considerazione di scommettere entro i prossimi tre mesi, con le forme più popolari come calcio, sport motoristici e tennis. I motivi per cui i giocatori d’azzardo non stanno già investendo in eSports sono il bisogno di maggiori informazioni (62%), non aveva abbastanza giochi sportivi (45%).

Inoltre, 2CV e ProdegeMR hanno esaminato le differenze tra sport e giocatori d’azzardo Esports. Lo studio ha rivelato che i principali motivi per cui gli scommettitori erano più propensi a scommettere su sport erano dovuti ai seguenti fattori:

Capacità di incassare: 73% di sport; 67% esports; Migliori quote: 72% sport; 62% di esports; Grande varietà di giochi: 51% di sport; 48% scommesse sportive in-play: 44% sport; 49% di esports; Statistiche dettagliate su giocatori e squadre: 40% di sport; 50% di esport

Martin Bradley, Research Director in Technology and Entertainment di 2CV, ha dichiarato: “Entro il 2022, il numero di telespettatori di eSport è stimato a 644 milioni in tutto il mondo, salendo dai 454 milioni di telespettatori nel 2019. La pandemia di COVID-19 ha portato alla cancellazione di molti sport associati al gioco d’azzardo ma è anche una grande opportunità per gli eSport di mettersi di fronte a questo pubblico. È probabile che la crescita a breve termine derivi da giochi basati sullo sport, ma ci sono enormi opportunità anche a lungo termine, a condizione che i consumatori siano adeguatamente istruiti sugli eSport e su ciò che possono offrire, oltre a considerare quali tipi di eventi sono più adatti ad un pubblico particolare”.

PressGiochi