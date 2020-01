Nel 2019 segnalati all’IBIA 183 casi di scommesse sospette

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha segnalato 183 casi di scommesse sospette alle autorità competenti durante il 2019, di cui 45 casi segnalati nell’ultimo trimestre. Il totale annuale rappresenta un calo del 31% degli allarmi dal 2018, con il tennis che rappresenta la stragrande maggioranza di tale calo.

Il tennis (101) e il calcio (49) hanno costituito l’82% di tutti gli avvisi segnalati durante il 2019, con l’Europa (48%) e l’Asia (28%) che hanno mantenuto le loro posizioni come luoghi principali degli eventi sportivi su cui sono stati generati avvisi durante quel periodo.



Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Il calo degli avvisi è molto gradito, soprattutto perché questo è principalmente il risultato di un livello di integrità migliorato nel tennis, che è stato oggetto di particolare controllo negli ultimi anni. Tuttavia, permane una chiara minaccia da parte dei criminali intenzionati a manipolare lo sport per frodare gli operatori. Tale azione illecita organizzata e mirata ha un impatto sulla reputazione e sul benessere finanziario degli operatori sportivi e delle scommesse. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri membri per ridurre tale minaccia e identificare e punire tale corruzione, utilizzando il più grande sistema di integrità gestito su base sui dati dei clienti. Il nostro rebranding e riposizionamento globale nel 2019 ha aiutato la nostra espansione con gli operatori che riconoscono sempre più il valore e la necessità aziendale di impegnarsi in azioni collettive per proteggere i loro prodotti dalla perdita di entrate derivante dalla corruzione delle scommesse”.



Altri dati chiave per il 2019:

5 – nuovi operatori di scommesse si sono uniti a IBIA

12 – numero di sport su cui sono stati segnalati avvisi

43 – calo percentuale degli avvisi di tennis dal 2018 al 2019

52 – per cento degli allarmi emessi su sport al di fuori dell’Europa



L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse con licenza. È gestito da operatori per operatori, proteggendo i suoi membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua piattaforma di monitoraggio e allarme è uno strumento anticorruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha collaborazioni di lunga data per lo scambio di informazioni con i principali regolatori sportivi e di gioco d’azzardo per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore in forum di discussioni politiche di alto livello come il CIO, le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

PressGiochi