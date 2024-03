Nei Balcani si critica il total ban italiano per la pubblicità dei giochi: “Non è stato realizzato nessuno studio sull’impatto del divieto”

Il 26 febbraio l’Eastern European Gaming Summit (EEGS) ha tenuto il suo webinar gratuito sul tema “Il panorama dei giochi balcanici”. Esperti e professionisti di spicco nel settore dei giochi e dell’intrattenimento si sono riuniti per discutere le ultime tendenze, gli sviluppi e le sfide che i mercati dei Balcani devono affrontare.

Moderatore del webinar è stato Rossi McKee, co-fondatore di Telematic Interactive Bulgaria e presidente onorario dell’Associazione dell’industria dei giochi in Bulgaria (AGIB). Nelle discussioni sono stati apportati contributi e commenti dai rappresentanti di diversi paesi dei Balcani: Angel Iribozov, presidente dell’Associazione dell’industria dei giochi in Bulgaria (AGIB), Dan Iliovici, vicepresidente di ROMBET, Romania, Ovidiu Iosif, direttore esecutivo di ” Joc Responsabil” in Romania, Zoran Puhac dalla Serbia, segretario generale dell’Organizzazione europea per la legge sul gioco d’azzardo (EOGL) e Vasko Ilijevski, presidente dell’Associazione macedone di scommesse sportive.

Durante il webinar, i relatori hanno fornito approfondimenti sulle condizioni di mercato prevalenti in Romania, Bulgaria, Serbia, Macedonia del Nord e Montenegro.

Approfondendo temi cruciali come la pubblicità del gioco d’azzardo, l’attuazione di politiche di gioco responsabile e l’adozione di nuove leggi e regolamenti nel settore, le discussioni sono state illuminanti e complete. Alla domanda del moderatore “Quali sono le sfide principali affrontate dai professionisti del gioco nei Balcani?”, Zoran Puhac ha risposto: “La sfida chiave è rappresentata dalle elezioni. Durante il periodo elettorale tutti i politici cercano di trovare qualcosa di nuovo per migliorare la propria immagine e questo è il problema”. A questo proposito Angel Iribozov ha aggiunto: “Sebbene i politici possano avere qualche malinteso riguardo ad altri settori, il gioco d’azzardo ha sempre sofferto delle ambizioni fiscali delle istituzioni”.

Al termine della sessione, il gruppo di esperti ha dialogato con il pubblico fornendo risposte approfondite a una serie di domande su argomenti riguardanti il divieto totale della pubblicità del gioco d’azzardo e le principali sfide affrontate dalle aziende direttamente coinvolte nel settore.

“Abbiamo l’esperienza dell’Italia, che ha adottato questo divieto totale qualche anno fa e non ho visto alcuna ricerca sull’impatto di questo divieto sulla pubblicità. Tuttavia i governi non sono a conoscenza di alcun approccio scientifico né di alcun tipo di ricerca. Sono puramente populisti… In effetti nessuno può fornire prove dell’efficacia di queste misure” ha detto Dan Iliovici.

Una registrazione del webinar può essere guardata gratuitamente sul canale YouTube di EEGS – https://youtube.com/eegamingsummit.

Per qualsiasi domanda e ulteriori informazioni sulle future iniziative dell’Eastern European Gaming Summit (EEGS), contattare info@eegamingsummit.com.

