Negro (Astro): “Invieremo al Presidente Cirio documento su effetti della legge sul gioco”

“Sono soddisfatto della partecipazione all’incontro che si è tenuto ieri a Cambiano. Nonostante le imprese piemontesi siano ormai logorate dagli effetti della normativa regionale, vedere quasi quaranta aziende partecipare è un segnale importante che manifesta un incessante ed immutato impegno da parte dell’imprenditoria piemontese” ha affermato Mario Negro, Presidente Onorario Astro, all’indomani dell’incontro del tavolo di lavoro costituito dai Consiglieri Astro del Piemonte che si è tenuto a Cambiano.

“Dopo la presentazione dei dati elaborati dalla CGIA Mestre sul ‘caso Piemonte’, stiamo per inviare al Governatore Cirio e all’intero Consiglio Regionale un documento per rappresentare gli effetti prodotti dalla normativa regionale nell’ultimo triennio: aumenta il gioco illegale mentre si registra una perdita di posti di lavoro e di gettito per le casse dello Stato senza che sia stato censito nessun riscontro positivo in termini di lotta al disturbo da gioco d’azzardo. Le aziende sono ormai lacerate e, se non interviene una modifica normativa, l’unica alternativa resta l’apertura di un tavolo di crisi” continua Mario Negro che preannuncia l’organizzazione di un evento in Piemonte compatibilmente con il sostegno finanziario ed organizzativo delle aziende piemontesi.

“Recentemente si è riaccesa la polemica sugli effetti della legge piemontese e sono state diffuse molte fake news. Ci sentiamo in dovere di replicare con i dati reali in occasione di un evento che si proporrà l’obiettivo di fare un po’ più di chiarezza e fornire gli strumenti per analizzare – dopo quasi 3 anni di vigenza- gli effetti nocivi prodotti dalla legge piemontese”

