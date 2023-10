NBA. I Bucks di Giannīs e Lillard favoriti per l’anello

Due settimane alla prima palla a due della nuova stagione NBA. Il campionato di basket più bello del mondo riparte nella notte del 25 ottobre quando, alla Ball Arena di Denver, verranno consegnati gli anelli ai Nuggets campioni uscenti. Jokić e compagni vanno a caccia di un back to back che, nella Lega, non si verifica da 6 anni, grazie ai Golden State Warriors. Nella corsa al titolo però non è Denver la favorita visto che i Milwaukee Bucks sono pronti a riprendersi lo scettro in NBA. Protagonista della trade più importante dell’estate, che ha portato in Wisconsin Damian Lillard, la formazione allenata da Adrian Griffin, alla prima esperienza da capo allenatore, parte con i favori del pronostico.

Gli esperti Sisal ritengono i Bucks i maggiori candidati al titolo e si giocano vincenti a 4,00. La coppia Lillard-Antetokounmpo è, sulla carta, una delle più letali dell’intera Lega e tutti, tifosi di Milwaukee e semplici appassionati di basket, sono ansiosi di vederli all’opera. Ma i Denver Nuggets, proprietari dell’anello, non vorranno cedere lo scettro tanto facilmente.

La franchigia del Colorado può contare su un’altra coppia che si conosce a memoria ovvero quella formata da Jamal Murray e Nikola Jokić, insieme dal 2016. La conferma dei Nuggets è in quota a 5,00. Il terzo gradino del podio, nella corsa al titolo NBA, è occupato dai Boston Celtics. La squadra più vincente della Lega, 17 anelli al pari degli storici rivali dei Los Angeles Lakers, manca l’appuntamento con la vittoria dal 2008, trascinata dai Big Three Garnett-Pierce-Allen. I Celtics, sconfitti lo scorso anno nella finale di Conference dai Miami Heat, campioni sono offerti a 5,50. Nella griglia di partenza, il resto della truppa parte, al momento, leggermente indietro.

I Phoenix Suns vengono dati a 7,50 per il primo titolo della loro storia, i Miami Heat, vicecampioni, a 9,00 mentre probabilmente sia Los Angeles Lakers che Golden State Warriors sono all’ultimo ballo, con questi roster, per indossare l’ennesimo anello della loro storia: un altro trionfo per LeBron James o Stpeh Curry pagherebbe 12 volte la posta.

PressGiochi