NBA Finals. Nuggets per il primo titolo, Heat per scrivere la storia Jokic pronto a dominare Gara 1: Tripla Doppia a 1,75 su Sisal.it

Tutta l’America, e forse tutta la platea di basket mondiale, si aspettava una finale NBA tra i Los Angeles Lakers e i Boston Celtcs, la rivalità più grande nell’universo della palla a spicchi. Ma il basket, soprattutto quello della lega statunitense, sfugge a ogni logica e così, da venerdì notte in Italia, saranno Denver Nuggets e Miami Heat a giocarsi il titolo. Una finale che racchiude mille storie in sé con una grandissima favorita, la formazione di Michael Malone vincitrice del primo

anello a 1,28 per gli esperti Sisal, e un’altra, i ragazzi provenienti da South Beach, vincenti a 3,25, che vogliono scrivere la storia. I Miami Heat, infatti, sono la seconda squadra nella storia ad arrivare in finale come ottava testa di serie, prima di loro i New York Knicks nel 1999: la formazione a vincere il titolo con il ranking più basso rimangono, ancora oggi, gli Houston Rockets del 1995 partiti ai play off con il numero 6 e capaci di ribaltare ogni pronostico. Denver ha dalla sua tutti i numeri a favore: fattore campo, che può risultare decisivo visto che i Nuggets, nei play off, sono imbattut1 con 8 vittorie consecutive e un Nikola Jokić straripante che ha chiuso la finale di Conference con una Tripla Doppia di media. La serie con gli Heat si preannuncia però molto intensa e combattuta, viste le caratteristiche della squadra di coach Spoelstra, e così un 4-3 in favore della franchigia del Colorado si gioca a 4,25 mentre lo stesso risultato esatto ma per Butler e compagni pagherebbe 9 volte la posta.

Le NBA Finals partono nella notte di venerdì in Italia e vedono Denver favorita, secondo gli esperti Sisal, in Gara 1 a 1,25 rispetto al 3,60 di Miami. Difficile si vada ai supplementari, ipotesi in quota a 13, mentre si sale fino a 33 per un Buzzer Beater decisivo. Tantissimi i campioni che scenderanno sul parquet della Ball Arena ma gli occhi di tutti saranno, inevitabilmente, per Nikola Jokić e Jimmy Butler. La nona Tripla Doppia nei play off del centro dei Nuggets è offerta a 1,75 mentre quella

del leader degli Heat si gioca a 25.

