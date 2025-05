NBA, Bundesliga e Liga Portugal: il grande sport è su Betsson

Lo spettacolo dello sport continua senza sosta su Betsson, dal 9 al 12 maggio 2025, torna una programmazione ricca di eventi internazionali da non perdere. Gli appassionati di basket NBA potranno vivere in diretta l’adrenalina dei playoff, mentre per gli amanti del calcio sarà possibile seguire i grandi match della Bundesliga tedesca, della Liga Portugal e delle competizioni giovanili portoghesi.

Un’offerta sportiva completa, con eventi in prima serata e partite ad altissimo tasso di spettacolo.

Ecco il calendario degli eventi trasmessi:

Basket – NBA, Playoffs

09/05/2025

• Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers

• Minnesota Timberwolves vs. Golden State Warriors

10/05/2025

• Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder

• New York Knicks vs. Boston Celtics

11/05/2025

• Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder

• Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves

12/05/2025

• Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers

• New York Knicks vs. Boston Celtics

Calcio – Bundesliga & Liga Portugal

09/05/2025

• VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim

• Academico Viseu vs. Estoril Praia (U23 Taca Revelacao)

• SC Farense U23 vs. Sporting CP (U23 Taca Revelacao)

10/05/2025

• Bayern Munich vs. Borussia Monchengladbach

• Werder Bremen vs. RB Leipzig

• Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim

• VfL Bochum vs. FSV Mainz

• Holstein Kiel vs. SC Freiburg

• Gil Vicente Barcelos vs. FC Arouca

11/05/2025

• Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund

• VfB Stuttgart vs. FC Augsburg

• Eintracht Frankfurt vs. FC St Pauli

• Boavista Porto vs. FC Porto

