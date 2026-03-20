Nazionale Elettronica presenta il Service Point Fastbet

In occasione di Enada Primavera 2026, Nazionale Elettronica ha promosso il nuovo Service Point, un terminale all’avanguardia progettato per l’automazione integrale delle ricariche dei conti gioco, di numerosi altri servizi e una regia per la promozione commerciale.

Corrado Bonvicini, Responsabile Sviluppo Hardware dell’azienda, ha illustrato i punti di forza della tecnologia:

“È uno strumento che permette di gestire il servizio PVR (Punto Vendita Ricariche) in modo totalmente automatico. Abbiamo posizionato questi terminali nei nostri punti vendita per snellire le operazioni di ricarica, garantendo sempre il pieno rispetto dei limiti di legge.”

Versatilità e Multi-Provider

Grazie a un’architettura multi-provider, il Service Point si adatta a diverse tipologie di esercizi commerciali. Oltre al comparto gaming, il terminale funge da hub per i servizi al cittadino, permettendo il pagamento di:

Bollettini e bollo auto;

Ricariche di ogni genere;

Servizi Wallet : l’integrazione con i portafogli digitali, ormai standard consolidato nel 2026.

“L’infrastruttura è interconnessa con i principali provider di gioco, tra cui Microgame, Exalogic e Octavia Lab,” prosegue Bonvicini. “Per ciascuno di essi esponiamo i servizi dedicati, modulandoli in base ai requisiti tecnici e specifici di ogni concessionario.”

Il Service Point non è solo un terminale, ma un ecosistema gestionale. Si può generare una rete di controllo con diversi livelli di accesso, integrato ai gestionali. Questo permette di avere una perfetta efficienza sia in termini economici e funzionali. Gli operatori posso monitorare in tempo reale e in totale autonomia:

Contabilità : saldo e utilizzo dei singoli servizi; Manutenzione : stato della macchina e segnalazione guasti; Gestione regia :creazione di palinsesto per attività promozionale.

Nazionale Elettronica ha diversificato l’offerta per rispondere a ogni necessità di business:

Service Point : Ottimizzato per il settore online e i servizi digitali.

Ichange Time : Integra la funzione cambiamonete , ideale per gli operatori che gestiscono apparecchi AWP nei locali fisici.

“Questa macchina rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai prodotti storici del mercato,” conclude Bonvicini. “Combina versatilità, sicurezza e una semplicità di gestione senza precedenti.”

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