Newsletter

22 Marzo 2026 - 11:32

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Nazionale Elettronica presenta il Service Point Fastbet

Bonvicini: “Gestione automatica di conti gioco, servizi al cittadino e wallet”

20 Marzo 2026

Share the post "Nazionale Elettronica presenta il Service Point Fastbet"

Stampa pagina

In occasione di Enada Primavera 2026, Nazionale Elettronica ha promosso il nuovo Service Point, un terminale all’avanguardia progettato per l’automazione integrale delle ricariche dei conti gioco, di numerosi altri servizi e una regia per la promozione commerciale.

Corrado Bonvicini, Responsabile Sviluppo Hardware dell’azienda, ha illustrato i punti di forza della tecnologia:

È uno strumento che permette di gestire il servizio PVR (Punto Vendita Ricariche) in modo totalmente automatico. Abbiamo posizionato questi terminali nei nostri punti vendita per snellire le operazioni di ricarica, garantendo sempre il pieno rispetto dei limiti di legge.”

Versatilità e Multi-Provider

Grazie a un’architettura multi-provider, il Service Point si adatta a diverse tipologie di esercizi commerciali. Oltre al comparto gaming, il terminale funge da hub per i servizi al cittadino, permettendo il pagamento di:

  • Bollettini e bollo auto;
  • Ricariche di ogni genere;
  • Servizi Wallet: l’integrazione con i portafogli digitali, ormai standard consolidato nel 2026.

L’infrastruttura è interconnessa con i principali provider di gioco, tra cui Microgame, Exalogic e Octavia Lab,” prosegue Bonvicini. “Per ciascuno di essi esponiamo i servizi dedicati, modulandoli in base ai requisiti tecnici e specifici di ogni concessionario.”

Il Service Point non è solo un terminale, ma un ecosistema gestionale. Si può generare una rete di controllo con diversi livelli di accesso, integrato ai gestionali. Questo permette di avere una perfetta efficienza sia in termini economici e funzionali. Gli operatori posso monitorare in tempo reale e in totale autonomia:

  1. Contabilità: saldo e utilizzo dei singoli servizi;
  2. Manutenzione: stato della macchina e segnalazione guasti;
  3. Gestione regia:creazione di palinsesto per attività promozionale.

Nazionale Elettronica ha diversificato l’offerta per rispondere a ogni necessità di business:

  • Service Point: Ottimizzato per il settore online e i servizi digitali.
  • Ichange Time: Integra la funzione cambiamonete, ideale per gli operatori che gestiscono apparecchi AWP nei locali fisici.

Questa macchina rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai prodotti storici del mercato,” conclude Bonvicini. “Combina versatilità, sicurezza e una semplicità di gestione senza precedenti.”

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Aircash protagonista a ENADA Primavera: focus su pagamenti digitali e sviluppo del mercato italiano

Nazionale Elettronica presenta il Service Point Fastbet

Proroga bingo: il TAR Lazio annulla determina ADM perché non conforme al diritto UE

Gioco online. Olanda, la KSA pubblica nuove linee guida sul divieto di pubblicità non mirata

Conti di gioco, ADM pubblica la versione bozza del protocollo di comunicazione PACG 3.2

Serie A – La corsa scudetto dell’Inter passa dal Franchi: nerazzurri favoriti a 1,62 su Sisal.it. Il Milan torna al successo con il Torino

Amici25, parte il Serale: per gli esperti Sisal la categoria “Canto” a 1,70 è in testa, con la possibile vittoria di Lorenzo Savoretti a 4,00

Portogallo: nel quarto trimestre del 2025 dal gioco online ricavi per €337,6 mln (+13,6%)

Serie A, 30ª giornata: la capolista a Firenze. Sfide Champions per Juve, Roma e Como

Estonia, ma cos’è… il Paradiso?

Rodano (Fondazione FAIR): “È importante per gli operatori accompagnare il percorso del gioco in modo sostenibile”

Ghana, il nuovo Gaming Act spinge i bookmaker ad investire

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×