Nazionale Elettronica ad Enada con tante novità per tutto il mercato dei giochi

Poche aziende possono vantare una presenza consolidata nel mercato dei giochi lungo tutta la filiera come Nazionale Elettronica. Anche quest’anno, l’azienda ha partecipato alla fiera Enada Primavera, tenutasi a Rimini, presentando numerose novità per il settore dell’iGaming, delle Awp e Vlt, dei cambiamonete e dei giochi comma 7.

A illustrare le principali innovazioni è Fulvio Lena, Quality Assurance Manager di Nazionale Elettronica, che ha condiviso importanti aggiornamenti sul mercato Vlt. “Abbiamo pubblicato sulla piattaforma Lottomatica la linea di giochi Ares, recentemente abbiamo lanciato il titolo Inca Treasure, che sta ottenendo ottimi risultati, dandoci grande soddisfazione. Questo gioco sarà presto disponibile anche sulla rete Inspired.”

Tra le altre novità, un grande focus è stato posto sulla nuova versione di Stellina, che rappresenta il gioco di punta dell’azienda anche nel canale online. “Per l’online, abbiamo già rilasciato Stellina 6, che integra la funzione Buy Bonus, che consente ai giocatori di acquistare direttamente il bonus. Il gioco, lanciato in esclusiva su Sisal a novembre, ha riscosso un grande successo e presto sarà disponibile su tutte le piattaforme online, inclusi il gruppo GBO di Lottomatica, Betflag e molti altri operatori.”

L’azienda continua ad ampliare la sua rete di distribuzione grazie all’integrazione con Octavian, che permette la diffusione dei giochi tramite il loro aggregatore. Inoltre, Nazionale Elettronica ha stretto nuove collaborazioni e integrazioni con aggregatori di rilievo come Microgaming, Row e Worldmach.

L’espansione sui mercati esteri rappresenta un altro obiettivo chiave. Attualmente, l’azienda è live anche in Messico grazie alla collaborazione con Light & Wonder, con giochi disponibili sulla piattaforma Novibet e prossimamente anche su Luckia. Sono in corso ulteriori collaborazioni con partner internazionali come EGT e Holly, con la parte tecnica di integrazione ancora in fase di completamento.

Sul mercato italiano, Nazionale Elettronica vanta collaborazioni con il 90% degli operatori, garantendo una distribuzione costante di nuovi titoli. Un’importante novità riguarda la nuova linea Evolution, che propone i titoli più amati del passato con una veste grafica moderna. “Ci auspichiamo che il restyling di giochi a cui gli utenti sono affezionati possa riscuotere un grande successo,” ha concluso Lena.

Con un mix di innovazione tecnologica, espansione internazionale e attenzione alle esigenze dei giocatori, Nazionale Elettronica si conferma un punto di riferimento nel settore del gaming, continuando a investire per offrire prodotti di alta qualità e di grande appeal per il mercato globale.

