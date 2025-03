Nations League: siamo arrivati ai quarti di finale!

Questa settimana la Nations League riprende la sua corsa, con partite valevoli per l’andata dei quarti di finale. Questa sera, giovedì 20 marzo, a San Siro si affrontano Italia e Germania. Sarà una delle partite storiche per il calcio internazionale, un match che ha spesso assegnato dei trofei. Due squadre giovani e ricche di talento, pronte a lottare per la semifinale. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono gli italiani vittoriosi con il segno 1 dato a 2.67, cifra leggermente inferiore all’2 degli avversari, bancato a 2.70. La X viene quotata a 3.20. Rispetto alle reti segnate, il Goal è bancato a 1.81, il No Goal è atteso a 1.90; l’Over 2,5 è quotato a 2.06, l’Under 2,5 si attesta a 1.68. Per i risultati esatti, l’1-1 è dato a 6.00; lo seguono l’1-0 e lo 0-1, proposti entrambi a 8.50.

Lo Stadio di Poljud sarà teatro della sfida tra Croazia e Francia: la prima arriva da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite; la seconda arriva da una vittoria contro l’Italia che l’ha portata a posizionarsi al primo posto nel girone. I bookies propongono il segno 2 degli ospiti a 2.10, mentre il segno 1 della squadra di Dalic è dato più alto a 3.55; la X è attesa a 3.30. Considerando le reti, l’Under 2,5 viene atteso a 1.77, l’Over 2,5 si attesta a 1.94; il Goal è bancato a 1.77 e il No Goal è quotato a 1.94. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è bancato a 6.25, lo 0-1 è quotato a 7.75, mentre l’1-2 è atteso a 9.50.

Allo stadio Copenhagen si giocherà Danimarca – Portogallo. Il Portogallo ha chiuso il girone senza sconfitte, collezionando due pareggi e conquistando il primo posto in classifica; la Danimarca, invece, si è classificata seconda, portando a casa due vittorie. Per questo match i pronostici di Betsson vedono gli ospiti vincenti con il 2 bancato a 2.17, mentre il segno 1 e la X sono quotati di poco più alto a 3.35. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene atteso a 1.93, l’Under 2,5 si attesta a 1.78; il Goal è bancato a 1.76 e il No Goal è quotato a 1.96.

Allo Stadio de Kuip (Feijenoord) si terrà il match tra Olanda e Spagna, per il quale i bookmakers offrono la Roja in vantaggio con il 2 dato a 2.32, mentre il segno 1 e la X sono quotati rispettivamente a 3.05 e 3.30. L’Under 2,5 viene proposto a 1.78, l’Over 2,5 si attesta a 1.93; il Goal è bancato a 1.74 e il No Goal è atteso a 1.97.

