Nations League: l’Italia cerca il blitz contro la Germania

La stagione dell’Italia si chiude domani sera al Borussia Park dove gli Azzurri sfidano la Germania nel quarto appuntamento di Nations League. La formazione di Mancini guida il Gruppo 3 e punta decisa a chiudere in testa prima della sosta estiva anche se i padroni di casa partono nettamente favoriti. La Germania, secondo gli esperti Sisal, è data vincente a 1,72 contro il 4,75 del blitz

dell’Italia mentre si scende fino a 3,75 per il pareggio. Da notare come finora i tedeschi abbiano racimolato tre pareggi in altrettante gare. Pochissime le reti messe a segno da entrambe le squadre tanto che l’Under, a 1,85, è ipotesi molto concreta. Quattro degli ultimi sette confronti diretti sono terminati 1-1: lo stesso risultato esatto domani sera è in quota a 7,50. Attenzione poi alle deviazioni fortuite che possono diventare determinanti come accaduto a Mancini contro l’Ungheria: un autogol nel corso della sfida pagherebbe 9 volte la posta.

Flick si augura che i suoi attaccanti possano sbloccarsi contro gli avversari storici a partire da Timo Werner la cui rete è offerta a 2,75. Il CT della Germania conosce molto bene sia Gnabry che Sanè per averli allenati al Bayern Monaco: il gol di uno dei due esterni è dato a 3,00. Flick inoltre spera che l’aria di casa faccia bene a Jonas Hofmann, esterno del Borussia Mönchengladbach, per cercare il terzo gol consecutivo in Nations League, ipotesi in quota a 4,50. Roberto Mancini, che deve

fare a meno di molti uomini del reparto offensivo, si affida ai giovani: il primo sigillo con l’Italia per Gianluca Scamacca si gioca a 4,50 mentre un altro assist di Wilfried Gnonto pagherebbe 6 volte la posta. Anche Giacomo Raspadori proverà a prendersi la scena: una gara con gol e assist del folletto del Sassuolo è data a 22.

