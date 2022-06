Nations League. L’Inghilterra vuole prendersi la rivincita con l’Italia

Esattamente 10 mesi dopo la finale degli Europei di Wembley, che vide gli Azzurri trionfare e diventare Campioni d’Europa, Inghilterra e Italia si ritrovano nuovamente di fronte per la terza giornata di Nations League. La nazionale dei Tre Leoni va a caccia di un doppio obiettivo: prendersi la rivincita sui ragazzi di Mancini e lasciare l’ultimo posto nel girone. Gli esperti Sisal vedono Kane e compagni largamente favoriti a 1,80 contro il 4,75 dell’Italia mentre per il pareggio si scende fino a 3,40. Le sfide tra le due nazionali regalano spesso tanta intensità ma pochi gol: normale quindi che l’Under, a 1,60, si faccia preferire all’Over,

dato a 2,25.

Le ultime tre sfide, nei 90 minuti regolari, sono tutte terminate sul risultato esatto di 1-1: il quarto consecutivo pagherebbe 7 volte la posta. Si parlava di intensità: soprattutto i difensori dovranno frenare la loro foga visto che un’espulsione si gioca a 5,00. In questa ottica gli arbitri, anche coadiuvati dal VAR, potrebbero assegnare più facilmente un calcio di rigore, ipotesi in quota a 2,75.

Nonostante le moltissime armi a disposizione, l’attacco di Suothgate, finora ha segnato solo un gol in due gare, peraltro su rigore, in Nations League grazie al solito Harry Kane. Il capitano dell’Inghilterra, 50 gol in 71 gare giocate con la maglia dei Tre Leoni, non vuole fermarsi: una rete contro l’Italia è dato a 2,50. La difesa azzurra

dovrà poi fare attenzione al romanista Tammy Abraham che potrebbe scontrarsi con il compagno di squadra Gianluca Mancini: la rete del bomber giallorosso si gioca a 3,25. In ottica Italia, Roberto Mancini spera non solo che Gianluca Scamacca si sblocchi con la Nazionale maggiore, ipotesi offerta a 5,00, ma che Lorenzo Pellegrini, sempre con la maglia numero 10 sulle spalle, continui nel suo momento magico. In gol contro Germania e Ungheria, il capitano della Roma punta alla terza rete consecutiva in maglia azzurra, impresa che pagherebbe 6 volte la posta.

PressGiochi