Nations League: ecco le partite di ritorno dei quarti di finale

La Nations League torna in campo con le partite di ritorno dei quarti di finale, che promettono sfide emozionanti. Domenica 23 marzo, il Westfalenstadion di Dortmund sarà teatro dello scontro tra Germania e Italia. Gli azzurri sono stati sconfitti a San Siro nella gara di andata per 1-2; ora scendono in campo in cerca di punti per conquistarsi un posto tra i finalisti. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono la squadra tedesca nuovamente vittoriosa con il segno 1 dato a 1.75, cifra decisamente inferiore al 2 italiano, bancato a 4.45. La X viene quotata a 3.80. Rispetto alle reti segnate, il Goal è bancato a 1.78, il No Goal è atteso a 1.93; l’Over 2,5 è quotato a 1.81, l’Under 2,5 si attesta a 1.90. Per i risultati esatti, l’1-1 è dato a 7.25; lo seguono l’1-0 e il 2-0, proposti rispettivamente a 7.50 e a 8.50.

Domenica sera si terrà anche la sfida tra Francia e Croazia; la squadra ospite ha avuto la meglio sui francesi di Deschamps nella partita di andata. I bookies propongono il segno 1 della squadra di casa a 1.44, mentre il segno 2 della squadra di Dalic è dato più alto a 6.85; la X è attesa a 4.55. Considerando le reti, l’Under 2,5 viene atteso a 2.02, l’Over 2,5 si attesta a 1.71; il Goal è bancato a 1.93 e il No Goal è quotato a 1.78. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è bancato a 7.00, l’1-0 è quotato a 7.25, mentre il 2-1 è atteso a 8.75.

Allo Stadio Mestalla di Valencia avrà luogo il match tra Spagna e Olanda, per il quale i bookmakers offrono la Roja in vantaggio con l’1 dato a 1.67, mentre il segno 2 e la X sono quotati rispettivamente a 4.85 e 3.90. L’Under 2,5 viene proposto a 1.97, l’Over 2,5 si attesta a 1.75; il Goal è bancato a 1.76 e il No Goal è atteso a 1.95.

Sempre domenica si giocherà Portogallo – Danimarca, e per questa partita i pronostici di Betsson vedono la squadra di casa vincente con l’1 bancato a 1.58, mentre il segno 2 e la X sono quotati più alti a 5.50 e a 4.05. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene atteso a 1.82, l’Under 2,5 si attesta a 1.88; il Goal è bancato a 1.90 e il No Goal è quotato a 1.81.

PressGiochi